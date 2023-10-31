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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Полтавской области, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:46
2023-10-31T23:46
2023-10-31T23:46
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Полтавской области, в регионе объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в районе Лубен Полтавской области", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Страна: в Полтавской области Украины прогремели взрывы