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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 31.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Полтавской области, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:46

2023-10-31T23:46

2023-10-31T23:46

специальная военная операция на украине

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украина

кировоградская область

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Полтавской области, в регионе объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в районе Лубен Полтавской области", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

полтавская область

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в мире, полтавская область, украина, кировоградская область