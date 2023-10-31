https://ria.ru/20231031/vzryvy-1906322332.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
В Николаевской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T03:08
2023-10-31T03:08
2023-10-31T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Николаевской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели"."В Николаевской области раздались взрывы", — говорится в публикации.Ранее в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Как уточняет издание, взрывы прозвучали уже после отбоя.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
"Зеркало недели": в Николаевской области произошли взрывы