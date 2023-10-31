https://ria.ru/20231031/vzryvy-1906322332.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 31.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

В Николаевской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T03:08

2023-10-31T03:08

2023-10-31T03:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Николаевской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели"."В Николаевской области раздались взрывы", — говорится в публикации.Ранее в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Как уточняет издание, взрывы прозвучали уже после отбоя.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231031/obstrely-1906311637.html

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в мире, николаевская область, вооруженные силы рф