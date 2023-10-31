Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 31.10.2023 (обновлено: 03:30 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vzryvy-1906322332.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
В Николаевской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T03:08
2023-10-31T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Николаевской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели"."В Николаевской области раздались взрывы", — говорится в публикации.Ранее в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Как уточняет издание, взрывы прозвучали уже после отбоя.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231031/obstrely-1906311637.html
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

"Зеркало недели": в Николаевской области произошли взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Николаевской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели".
"В Николаевской области раздались взрывы", — говорится в публикации.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
Вчера, 00:14
Ранее в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Как уточняет издание, взрывы прозвучали уже после отбоя.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 октября, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала