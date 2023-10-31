https://ria.ru/20231031/vzryv-1906398019.html

На заводе в Соликамске прогремел взрыв

На заводе в Соликамске прогремел взрыв - РИА Новости, 31.10.2023

На заводе в Соликамске прогремел взрыв

Взрыв произошел на заводе "Урал" в пермском Соликамске, никто не пострадал, предприятие работает штатно, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:53

2023-10-31T12:53

2023-10-31T15:46

происшествия

соликамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 31 окт — РИА Новости. Взрыв произошел на заводе "Урал" в пермском Соликамске, никто не пострадал, предприятие работает штатно, сообщает краевой главк МЧС. Местные жители в городских пабликах пишут, что чувствовали днем "толчки почвы", дрожали стекла в окнах. Завод "Урал" специализируется на производстве взрывчатых веществ, промышленной и бытовой химии. "В 13:25 (11:25 мск) 31 октября в оперативную дежурную смену поступила информация о хлопке на территории АО "Соликамский завод Урал". Без горения", — говорится в релизе главка. По данным ведомства, во втором корпусе завода во время инцидента никого не было, на работу завода происшествие не повлияло. "Предприятие работает в штатном режиме. По оперативной информации, пострадавших нет", — добавили в МЧС.

https://ria.ru/20230809/posad-1889028387.html

соликамск

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происшествия, соликамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)