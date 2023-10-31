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На заводе в Соликамске прогремел взрыв - РИА Новости, 31.10.2023
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12:53 31.10.2023 (обновлено: 15:46 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vzryv-1906398019.html
На заводе в Соликамске прогремел взрыв
На заводе в Соликамске прогремел взрыв - РИА Новости, 31.10.2023
На заводе в Соликамске прогремел взрыв
Взрыв произошел на заводе "Урал" в пермском Соликамске, никто не пострадал, предприятие работает штатно, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:53
2023-10-31T15:46
происшествия
соликамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 31 окт — РИА Новости. Взрыв произошел на заводе "Урал" в пермском Соликамске, никто не пострадал, предприятие работает штатно, сообщает краевой главк МЧС. Местные жители в городских пабликах пишут, что чувствовали днем "толчки почвы", дрожали стекла в окнах. Завод "Урал" специализируется на производстве взрывчатых веществ, промышленной и бытовой химии. "В 13:25 (11:25 мск) 31 октября в оперативную дежурную смену поступила информация о хлопке на территории АО "Соликамский завод Урал". Без горения", — говорится в релизе главка. По данным ведомства, во втором корпусе завода во время инцидента никого не было, на работу завода происшествие не повлияло. "Предприятие работает в штатном режиме. По оперативной информации, пострадавших нет", — добавили в МЧС.
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РИА Новости
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происшествия, соликамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Соликамск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На заводе в Соликамске прогремел взрыв

В пермском Соликамске на заводе по выпуску взрывчатки прогремел взрыв

© Фото очевидцаДым на территории предприятия "Соликамский завод Урал" в Соликамске
Дым на территории предприятия Соликамский завод Урал в Соликамске
© Фото очевидца
Дым на территории предприятия "Соликамский завод Урал" в Соликамске
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 31 окт — РИА Новости. Взрыв произошел на заводе "Урал" в пермском Соликамске, никто не пострадал, предприятие работает штатно, сообщает краевой главк МЧС.
Местные жители в городских пабликах пишут, что чувствовали днем "толчки почвы", дрожали стекла в окнах. Завод "Урал" специализируется на производстве взрывчатых веществ, промышленной и бытовой химии.
"В 13:25 (11:25 мск) 31 октября в оперативную дежурную смену поступила информация о хлопке на территории АО "Соликамский завод Урал". Без горения", — говорится в релизе главка.
По данным ведомства, во втором корпусе завода во время инцидента никого не было, на работу завода происшествие не повлияло.
"Предприятие работает в штатном режиме. По оперативной информации, пострадавших нет", — добавили в МЧС.
Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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ПроисшествияСоликамскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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