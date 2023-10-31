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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
В Миргороде Полтавской области раздались взрывы, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T01:18
2023-10-31T01:18
2023-10-31T01:18
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Миргороде Полтавской области раздались взрывы, сообщает украинский "24 канал". Ранее в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. "В Миргороде раздались взрывы", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
"24 канал": в Миргороде произошел взрыв, объявлена тревога