https://ria.ru/20231031/vybory-1906392342.html

Песков не дал прямого ответа на вопрос о выдвижении Путина в президенты

Песков не дал прямого ответа на вопрос о выдвижении Путина в президенты - РИА Новости, 31.10.2023

Песков не дал прямого ответа на вопрос о выдвижении Путина в президенты

Предвыборная кампания для президентских выборов еще не объявлялась, а количество кандидатов может быть разным, так как критериям для кандидата в президенты... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:36

2023-10-31T12:36

2023-10-31T12:56

политика

дмитрий песков

владимир путин

борис надеждин

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Предвыборная кампания для президентских выборов еще не объявлялась, а количество кандидатов может быть разным, так как критериям для кандидата в президенты соответствуют многие, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, когда глава государства Владимир Путин объявит о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы.Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но "приближаются" и "в любом случае состоятся"."Может появиться разное количество кандидатов. У нас в Конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие", - сказал Песков. "Пока ещё предвыборная кампания не объявлялась", - добавил он.В ответ на замечание журналистов о том, что подмосковный депутат Борис Надеждин уже объявил о намерении баллотироваться в президенты от партии "Гражданская инициатива", Песков заметил, что его нельзя считать первым кандидатом, так как "первый кандидат будет после того, как он будет зарегистрирован".Ранее Надеждин рассказал РИА Новости, что будет выдвигаться в президенты от партии "Гражданская инициатива", так как много сотрудничал с ней в последнее время, и ее программа соответствует его представлениям о том, куда нужно вести страну.

https://ria.ru/20231008/vybory-1901277601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, дмитрий песков, владимир путин, борис надеждин, россия