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ВВП России вырос с начала года почти на три процента - РИА Новости, 31.10.2023
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17:06 31.10.2023 (обновлено: 18:50 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vvp-1906478827.html
ВВП России вырос с начала года почти на три процента
ВВП России вырос с начала года почти на три процента - РИА Новости, 31.10.2023
ВВП России вырос с начала года почти на три процента
В январе — сентябре российский ВВП вырос почти на три процента, а в сентябре — более чем на пять процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:06
2023-10-31T18:50
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В январе — сентябре российский ВВП вырос почти на три процента, а в сентябре — более чем на пять процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."По результатам девяти месяцев увеличение ВВП составило 2,8 процента, это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше — более пяти процентов в годовом выражении", — сказал он.По его словам, значительный вклад в общую динамику ВВП вносит отечественное производство, а также создание экономики предложения."Этим занимается правительство по поручению главы государства. С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на три процента. Здесь локомотивом &lt;…&gt; является обрабатывающая промышленность. За девять месяцев года рост там превысил семь процентов", — отметил глава правительства.Он добавил, что уже пятый месяц подряд темпы роста в машиностроении превышают 20 процентов, а вместе с химическим и металлургическим — это почти 90 процентов расширения выпуска обрабатывающих производств. Двузначные показатели отмечаются и в таких секторах, как компьютеры, электроника и оптические изделия, электрооборудование, мебель и других, перечислил премьер.Вслед за ростом предложения российской продукции повышаются и доходы бюджета, подчеркнул Мишустин. Так, с начала года и до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В начале октября в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Россия была названа одной из немногих стран G20, экономический рост которых ускорится в 2023 году. На прошлой неделе Центробанк повысил прогноз роста ВВП до 2,2-2,7 процента по итогам года. Минэкономразвития, в свою очередь, прогнозирует рост экономики в этом году на 2,8 процента, а в 2024-2025-м — на 2,3 процента.
https://ria.ru/20231013/vvp-1902482032.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ВВП России вырос с начала года почти на три процента

Мишустин заявил об увеличении ВВП России на 2,8% за девять месяцев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В январе — сентябре российский ВВП вырос почти на три процента, а в сентябре — более чем на пять процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
"По результатам девяти месяцев увеличение ВВП составило 2,8 процента, это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше — более пяти процентов в годовом выражении", — сказал он.
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По его словам, значительный вклад в общую динамику ВВП вносит отечественное производство, а также создание экономики предложения.
«
"Этим занимается правительство по поручению главы государства. С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на три процента. Здесь локомотивом <…> является обрабатывающая промышленность. За девять месяцев года рост там превысил семь процентов", — отметил глава правительства.
Он добавил, что уже пятый месяц подряд темпы роста в машиностроении превышают 20 процентов, а вместе с химическим и металлургическим — это почти 90 процентов расширения выпуска обрабатывающих производств. Двузначные показатели отмечаются и в таких секторах, как компьютеры, электроника и оптические изделия, электрооборудование, мебель и других, перечислил премьер.
Вслед за ростом предложения российской продукции повышаются и доходы бюджета, подчеркнул Мишустин. Так, с начала года и до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В начале октября в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Россия была названа одной из немногих стран G20, экономический рост которых ускорится в 2023 году. На прошлой неделе Центробанк повысил прогноз роста ВВП до 2,2-2,7 процента по итогам года. Минэкономразвития, в свою очередь, прогнозирует рост экономики в этом году на 2,8 процента, а в 2024-2025-м — на 2,3 процента.
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