https://ria.ru/20231031/vvp-1906478827.html

ВВП России вырос с начала года почти на три процента

ВВП России вырос с начала года почти на три процента - РИА Новости, 31.10.2023

ВВП России вырос с начала года почти на три процента

В январе — сентябре российский ВВП вырос почти на три процента, а в сентябре — более чем на пять процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:06

2023-10-31T17:06

2023-10-31T18:50

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В январе — сентябре российский ВВП вырос почти на три процента, а в сентябре — более чем на пять процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."По результатам девяти месяцев увеличение ВВП составило 2,8 процента, это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше — более пяти процентов в годовом выражении", — сказал он.По его словам, значительный вклад в общую динамику ВВП вносит отечественное производство, а также создание экономики предложения."Этим занимается правительство по поручению главы государства. С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на три процента. Здесь локомотивом <…> является обрабатывающая промышленность. За девять месяцев года рост там превысил семь процентов", — отметил глава правительства.Он добавил, что уже пятый месяц подряд темпы роста в машиностроении превышают 20 процентов, а вместе с химическим и металлургическим — это почти 90 процентов расширения выпуска обрабатывающих производств. Двузначные показатели отмечаются и в таких секторах, как компьютеры, электроника и оптические изделия, электрооборудование, мебель и других, перечислил премьер.Вслед за ростом предложения российской продукции повышаются и доходы бюджета, подчеркнул Мишустин. Так, с начала года и до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В начале октября в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Россия была названа одной из немногих стран G20, экономический рост которых ускорится в 2023 году. На прошлой неделе Центробанк повысил прогноз роста ВВП до 2,2-2,7 процента по итогам года. Минэкономразвития, в свою очередь, прогнозирует рост экономики в этом году на 2,8 процента, а в 2024-2025-м — на 2,3 процента.

https://ria.ru/20231013/vvp-1902482032.html

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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)