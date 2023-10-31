https://ria.ru/20231031/vvp-1906478827.html
ВВП России вырос с начала года почти на три процента
ВВП России вырос с начала года почти на три процента - РИА Новости, 31.10.2023
ВВП России вырос с начала года почти на три процента
В январе — сентябре российский ВВП вырос почти на три процента, а в сентябре — более чем на пять процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:06
2023-10-31T17:06
2023-10-31T18:50
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В январе — сентябре российский ВВП вырос почти на три процента, а в сентябре — более чем на пять процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."По результатам девяти месяцев увеличение ВВП составило 2,8 процента, это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше — более пяти процентов в годовом выражении", — сказал он.По его словам, значительный вклад в общую динамику ВВП вносит отечественное производство, а также создание экономики предложения."Этим занимается правительство по поручению главы государства. С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на три процента. Здесь локомотивом <…> является обрабатывающая промышленность. За девять месяцев года рост там превысил семь процентов", — отметил глава правительства.Он добавил, что уже пятый месяц подряд темпы роста в машиностроении превышают 20 процентов, а вместе с химическим и металлургическим — это почти 90 процентов расширения выпуска обрабатывающих производств. Двузначные показатели отмечаются и в таких секторах, как компьютеры, электроника и оптические изделия, электрооборудование, мебель и других, перечислил премьер.Вслед за ростом предложения российской продукции повышаются и доходы бюджета, подчеркнул Мишустин. Так, с начала года и до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В начале октября в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Россия была названа одной из немногих стран G20, экономический рост которых ускорится в 2023 году. На прошлой неделе Центробанк повысил прогноз роста ВВП до 2,2-2,7 процента по итогам года. Минэкономразвития, в свою очередь, прогнозирует рост экономики в этом году на 2,8 процента, а в 2024-2025-м — на 2,3 процента.
https://ria.ru/20231013/vvp-1902482032.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ВВП России вырос с начала года почти на три процента
Мишустин заявил об увеличении ВВП России на 2,8% за девять месяцев
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В январе — сентябре российский ВВП вырос почти на три процента, а в сентябре — более чем на пять процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
"По результатам девяти месяцев увеличение ВВП составило 2,8 процента, это предварительная оценка Минэкономразвития
. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше — более пяти процентов в годовом выражении", — сказал он.
Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом
По его словам, значительный вклад в общую динамику ВВП вносит отечественное производство, а также создание экономики предложения.
«
"Этим занимается правительство по поручению главы государства. С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на три процента. Здесь локомотивом <…> является обрабатывающая промышленность. За девять месяцев года рост там превысил семь процентов", — отметил глава правительства.
Он добавил, что уже пятый месяц подряд темпы роста в машиностроении превышают 20 процентов, а вместе с химическим и металлургическим — это почти 90 процентов расширения выпуска обрабатывающих производств. Двузначные показатели отмечаются и в таких секторах, как компьютеры, электроника и оптические изделия, электрооборудование, мебель и других, перечислил премьер.
Вслед за ростом предложения российской продукции повышаются и доходы бюджета, подчеркнул Мишустин. Так, с начала года и до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В начале октября в докладе Конференции ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД) Россия
была названа одной из немногих стран G20
, экономический рост которых ускорится в 2023 году. На прошлой неделе Центробанк повысил прогноз роста ВВП до 2,2-2,7 процента по итогам года. Минэкономразвития, в свою очередь, прогнозирует рост экономики в этом году на 2,8 процента, а в 2024-2025-м — на 2,3 процента.
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