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Жителей Камчатки предупредили о возможном пеплопаде от Ключевского вулкана
Жителей Камчатки предупредили о возможном пеплопаде от Ключевского вулкана - РИА Новости, 31.10.2023
Жителей Камчатки предупредили о возможном пеплопаде от Ключевского вулкана
Пепел от извержения вулкана Ключевской на Камчатке может долететь до Петропавловска-Камчатского, об этом население региона предупреждает региональный главк МЧС, РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T00:50
2023-10-31T00:50
2023-10-31T00:50
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
усть-камчатский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости. Пепел от извержения вулкана Ключевской на Камчатке может долететь до Петропавловска-Камчатского, об этом население региона предупреждает региональный главк МЧС, говорится в сообщении его пресс-службы. "Из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 000 метров. Пепловый шлейф распространяется в западном направлении. При изменении направления ветра, продолжит распространяться на юг и в населённых пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского районов, а также Петропавловске-Камчатском и Вилючинске не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении. Поздно вечером 30 октября было зафиксировано выпадение небольшого количества пепла в поселке Козыревск Усть-Камчатского района. Вулкан Ключевской выбрасывает столбы пепла ежедневно в последние несколько дней. Само извержение началось 23 июня. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района, он находится всего в 30 километрах от исполина.
https://ria.ru/20231027/lava-1905537406.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, усть-камчатский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Усть-Камчатский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Камчатки предупредили о возможном пеплопаде от Ключевского вулкана
МЧС: предупредило жителей Камчатки о возможном пеплопаде от Ключевского вулкана