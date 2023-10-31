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ВОЗ отказалась комментировать заявления Израиля о ХАМАС в больнице - РИА Новости, 31.10.2023
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01:16 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/voz-1906316493.html
ВОЗ отказалась комментировать заявления Израиля о ХАМАС в больнице
ВОЗ отказалась комментировать заявления Израиля о ХАМАС в больнице - РИА Новости, 31.10.2023
ВОЗ отказалась комментировать заявления Израиля о ХАМАС в больнице
Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила больницу Аль-Шифа в Газе на прошлой неделе, но организация не будет комментировать заявления... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T01:16
2023-10-31T01:16
в мире
воз
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израиль
палестина
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила больницу Аль-Шифа в Газе на прошлой неделе, но организация не будет комментировать заявления Израиля о том, что внутри находятся боевики ХАМАС, заявил РИА Новости пресс-секретарь ВОЗ Тарик Жазаревич. В понедельник представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус и постпред страны в ООН в Женеве Мейрав Эйлон Шахар призвали ВОЗ осудить использование больницы Аль-Шифа в Газе боевиками ХАМАС в военных целях. "ВОЗ не в состоянии прокомментировать эти заявления. Сотрудник ВОЗ посетил больницу во вторник и подтвердил, что она выполняет свои медицинские функции и функции по спасению жизни в условиях крайней необходимости", - ответил он на просьбу прокомментировать заявлении представителей Израиля. Жазаревич добавил, что заполняемость коек в настоящее время в этой больнице составляет 180%. "Расходных материалов катастрофически не хватает; героический медицинский персонал работает в невообразимых условиях - на территории больницы витает запах смерти, крайне ограниченный объем отходов, операционные переполнены, врачам и медсестрам трудно проводить операции с соответствующими мерами инфекционного контроля. Кроме того, тысячи людей продолжают искать убежища в больнице", - отметил представитель ВОЗ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, воз, оон, израиль, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, ВОЗ, ООН, Израиль, Палестина, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
ВОЗ отказалась комментировать заявления Израиля о ХАМАС в больнице

ВОЗ отказалась комментировать заявления Израиля о присутствии ХАМАС в больнице

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила больницу Аль-Шифа в Газе на прошлой неделе, но организация не будет комментировать заявления Израиля о том, что внутри находятся боевики ХАМАС, заявил РИА Новости пресс-секретарь ВОЗ Тарик Жазаревич.
В понедельник представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус и постпред страны в ООН в Женеве Мейрав Эйлон Шахар призвали ВОЗ осудить использование больницы Аль-Шифа в Газе боевиками ХАМАС в военных целях.
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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"ВОЗ не в состоянии прокомментировать эти заявления. Сотрудник ВОЗ посетил больницу во вторник и подтвердил, что она выполняет свои медицинские функции и функции по спасению жизни в условиях крайней необходимости", - ответил он на просьбу прокомментировать заявлении представителей Израиля.
Жазаревич добавил, что заполняемость коек в настоящее время в этой больнице составляет 180%.
«
"Расходных материалов катастрофически не хватает; героический медицинский персонал работает в невообразимых условиях - на территории больницы витает запах смерти, крайне ограниченный объем отходов, операционные переполнены, врачам и медсестрам трудно проводить операции с соответствующими мерами инфекционного контроля. Кроме того, тысячи людей продолжают искать убежища в больнице", - отметил представитель ВОЗ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреВОЗООНИзраильПалестинаСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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