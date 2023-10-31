https://ria.ru/20231031/voz-1906316493.html

ВОЗ отказалась комментировать заявления Израиля о ХАМАС в больнице

ВОЗ отказалась комментировать заявления Израиля о ХАМАС в больнице - РИА Новости, 31.10.2023

ВОЗ отказалась комментировать заявления Израиля о ХАМАС в больнице

Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила больницу Аль-Шифа в Газе на прошлой неделе, но организация не будет комментировать заявления... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T01:16

2023-10-31T01:16

2023-10-31T01:16

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ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила больницу Аль-Шифа в Газе на прошлой неделе, но организация не будет комментировать заявления Израиля о том, что внутри находятся боевики ХАМАС, заявил РИА Новости пресс-секретарь ВОЗ Тарик Жазаревич. В понедельник представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус и постпред страны в ООН в Женеве Мейрав Эйлон Шахар призвали ВОЗ осудить использование больницы Аль-Шифа в Газе боевиками ХАМАС в военных целях. "ВОЗ не в состоянии прокомментировать эти заявления. Сотрудник ВОЗ посетил больницу во вторник и подтвердил, что она выполняет свои медицинские функции и функции по спасению жизни в условиях крайней необходимости", - ответил он на просьбу прокомментировать заявлении представителей Израиля. Жазаревич добавил, что заполняемость коек в настоящее время в этой больнице составляет 180%. "Расходных материалов катастрофически не хватает; героический медицинский персонал работает в невообразимых условиях - на территории больницы витает запах смерти, крайне ограниченный объем отходов, операционные переполнены, врачам и медсестрам трудно проводить операции с соответствующими мерами инфекционного контроля. Кроме того, тысячи людей продолжают искать убежища в больнице", - отметил представитель ВОЗ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/katastrofa-1906314537.html

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в мире, воз, оон, израиль, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас