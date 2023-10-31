https://ria.ru/20231031/vospitanie-1906404933.html

В Новосибирске стартовало обучение советников директоров по воспитанию

В Новосибирске стартовало обучение советников директоров по воспитанию - РИА Новости, 31.10.2023

В Новосибирске стартовало обучение советников директоров по воспитанию

Обучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:24

2023-10-31T13:24

2023-10-31T22:06

год педагога и наставника

общество

новосибирский государственный педагогический университет

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Обучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях" началось в Новосибирском государственном педагогическом университете, сообщили в пресс-центре вуза. Обучение пройдут 600 человек, география участников – от Сахалина до Краснодара.Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях" реализуется в Год педагога и наставника по Поручению Президента РФ Владимира Путина. Обучение проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.На торжественной церемонии открытия выступил ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв. Он пожелал участникам продуктивной работы и отметил, что одной из особенностей НГПУ всегда была сильная психолого-педагогическая подготовка."В НГПУ работает хорошая команда профессионалов: функционируют несколько психолого-педагогических кафедр, имеются научные школы данного профиля, около тысячи студентов каждый год работают в детских оздоровительных лагерях региона и страны. Важно, что наш вуз уже несколько лет реализует государственные задания по разработке научно-методического обеспечения деятельности советников по воспитанию. Уверен, что на выбор НГПУ в качестве площадки для проведения данного повышения квалификации обусловлен как раз профессионализмом наших преподавателей и интересными традициями воспитательной работы", – подчеркнул Алексей Дмитриевич.Участников программы поприветствовала начальник управления организационно-методического обеспечения ФГБОУ "Росдетцентр" Анна Владимировна Сергутина, выпускница НГПУ. Она подчеркнула, что одним из главных результатов воспитательной работы должно стать формирование гражданской идентичности у обучающихся.– Говоря о том, что может стать основой гражданской идентичности, мы, конечно, опираемся на традиционные духовно-нравственные ценности. Думаю, все, кто выбирает педагогическую деятельность, разделяет как минимум две ценности из Указа президента – это созидательный труд и служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Воспитывая будущее поколение наших граждан, мы действительно делаем большой вклад в развитие нашей страны, помогая нашим студентам найти себя и развить свои сильные стороны в большом мире возможностей, которые дает наша страна, – отметила Анна Владимировна.Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях", разработанная в НГПУ, соответствует единой программе Минпросвещения РФ, но при этом содержит в себе самые интересные и сильные наработки вуза.– В рамках госзадания Министерства просвещения Российской Федерации НГПУ реализует большую образовательную программу, в которую мы постарались включить самые интересные и сильные наработки нашего вуза. Мы предлагаем участникам ряд современных инструментов, которые помогут им выстроить работу эффективно в максимально сжатые сроки. К примеру, это конструктор воспитательного пространства или авторская игра РДДМ, которая позволит понять, как деятельность движения интегрировать с работой советников СПО. По штабу воспитательной работы мы создали специальный кейс, типичный для колледжа, который покажет возможности привлечения студентов в создание современных форматов общественно-полезной деятельности, научит грамотно планировать проведение важных мероприятий, – рассказала разработчик программы, заведующий кафедрой педагогики и психологии детского отдыха НГПУ Елена Владимировна Богданова.В три дня обучения по программе вмещено много прикладных практикоориентированных инструментов, которые советники смогут использовать в своей профессиональной деятельности, так что из Новосибирска они вернутся с новыми компетенциями, повышающими эффективность их работы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новосибирский государственный педагогический университет, сн_образование, социальный навигатор