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В Новосибирске стартовало обучение советников директоров по воспитанию - РИА Новости, 31.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:24 31.10.2023 (обновлено: 22:06 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vospitanie-1906404933.html
В Новосибирске стартовало обучение советников директоров по воспитанию
В Новосибирске стартовало обучение советников директоров по воспитанию - РИА Новости, 31.10.2023
В Новосибирске стартовало обучение советников директоров по воспитанию
Обучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:24
2023-10-31T22:06
год педагога и наставника
общество
новосибирский государственный педагогический университет
сн_образование
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Обучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях" началось в Новосибирском государственном педагогическом университете, сообщили в пресс-центре вуза. Обучение пройдут 600 человек, география участников – от Сахалина до Краснодара.Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях" реализуется в Год педагога и наставника по Поручению Президента РФ Владимира Путина. Обучение проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.На торжественной церемонии открытия выступил ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв. Он пожелал участникам продуктивной работы и отметил, что одной из особенностей НГПУ всегда была сильная психолого-педагогическая подготовка."В НГПУ работает хорошая команда профессионалов: функционируют несколько психолого-педагогических кафедр, имеются научные школы данного профиля, около тысячи студентов каждый год работают в детских оздоровительных лагерях региона и страны. Важно, что наш вуз уже несколько лет реализует государственные задания по разработке научно-методического обеспечения деятельности советников по воспитанию. Уверен, что на выбор НГПУ в качестве площадки для проведения данного повышения квалификации обусловлен как раз профессионализмом наших преподавателей и интересными традициями воспитательной работы", – подчеркнул Алексей Дмитриевич.Участников программы поприветствовала начальник управления организационно-методического обеспечения ФГБОУ "Росдетцентр" Анна Владимировна Сергутина, выпускница НГПУ. Она подчеркнула, что одним из главных результатов воспитательной работы должно стать формирование гражданской идентичности у обучающихся.– Говоря о том, что может стать основой гражданской идентичности, мы, конечно, опираемся на традиционные духовно-нравственные ценности. Думаю, все, кто выбирает педагогическую деятельность, разделяет как минимум две ценности из Указа президента – это созидательный труд и служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Воспитывая будущее поколение наших граждан, мы действительно делаем большой вклад в развитие нашей страны, помогая нашим студентам найти себя и развить свои сильные стороны в большом мире возможностей, которые дает наша страна, – отметила Анна Владимировна.Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях", разработанная в НГПУ, соответствует единой программе Минпросвещения РФ, но при этом содержит в себе самые интересные и сильные наработки вуза.– В рамках госзадания Министерства просвещения Российской Федерации НГПУ реализует большую образовательную программу, в которую мы постарались включить самые интересные и сильные наработки нашего вуза. Мы предлагаем участникам ряд современных инструментов, которые помогут им выстроить работу эффективно в максимально сжатые сроки. К примеру, это конструктор воспитательного пространства или авторская игра РДДМ, которая позволит понять, как деятельность движения интегрировать с работой советников СПО. По штабу воспитательной работы мы создали специальный кейс, типичный для колледжа, который покажет возможности привлечения студентов в создание современных форматов общественно-полезной деятельности, научит грамотно планировать проведение важных мероприятий, – рассказала разработчик программы, заведующий кафедрой педагогики и психологии детского отдыха НГПУ Елена Владимировна Богданова.В три дня обучения по программе вмещено много прикладных практикоориентированных инструментов, которые советники смогут использовать в своей профессиональной деятельности, так что из Новосибирска они вернутся с новыми компетенциями, повышающими эффективность их работы.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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353
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общество, новосибирский государственный педагогический университет, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Новосибирский государственный педагогический университет, СН_Образование, Социальный навигатор

В Новосибирске стартовало обучение советников директоров по воспитанию

© Пресс-центр НГПУОбучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию"
Обучение по программе повышения квалификации Деятельность советника директора по воспитанию
© Пресс-центр НГПУ
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Обучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях" началось в Новосибирском государственном педагогическом университете, сообщили в пресс-центре вуза. Обучение пройдут 600 человек, география участников – от Сахалина до Краснодара.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях" реализуется в Год педагога и наставника по Поручению Президента РФ Владимира Путина. Обучение проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
На торжественной церемонии открытия выступил ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв. Он пожелал участникам продуктивной работы и отметил, что одной из особенностей НГПУ всегда была сильная психолого-педагогическая подготовка.
© Пресс-центр НГПУРектор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв
Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв
© Пресс-центр НГПУ
Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв
"В НГПУ работает хорошая команда профессионалов: функционируют несколько психолого-педагогических кафедр, имеются научные школы данного профиля, около тысячи студентов каждый год работают в детских оздоровительных лагерях региона и страны. Важно, что наш вуз уже несколько лет реализует государственные задания по разработке научно-методического обеспечения деятельности советников по воспитанию. Уверен, что на выбор НГПУ в качестве площадки для проведения данного повышения квалификации обусловлен как раз профессионализмом наших преподавателей и интересными традициями воспитательной работы", – подчеркнул Алексей Дмитриевич.
Участников программы поприветствовала начальник управления организационно-методического обеспечения ФГБОУ "Росдетцентр" Анна Владимировна Сергутина, выпускница НГПУ. Она подчеркнула, что одним из главных результатов воспитательной работы должно стать формирование гражданской идентичности у обучающихся.
© Пресс-центр НГПУОбучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию"
Обучение по программе повышения квалификации Деятельность советника директора по воспитанию
© Пресс-центр НГПУ
Обучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию"
– Говоря о том, что может стать основой гражданской идентичности, мы, конечно, опираемся на традиционные духовно-нравственные ценности. Думаю, все, кто выбирает педагогическую деятельность, разделяет как минимум две ценности из Указа президента – это созидательный труд и служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Воспитывая будущее поколение наших граждан, мы действительно делаем большой вклад в развитие нашей страны, помогая нашим студентам найти себя и развить свои сильные стороны в большом мире возможностей, которые дает наша страна, – отметила Анна Владимировна.
© Пресс-центр НГПУОбучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию"
Обучение по программе повышения квалификации Деятельность советника директора по воспитанию
© Пресс-центр НГПУ
Обучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию"
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях", разработанная в НГПУ, соответствует единой программе Минпросвещения РФ, но при этом содержит в себе самые интересные и сильные наработки вуза.
© Пресс-центр НГПУОбучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию"
Обучение по программе повышения квалификации Деятельность советника директора по воспитанию
© Пресс-центр НГПУ
Обучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию"
– В рамках госзадания Министерства просвещения Российской Федерации НГПУ реализует большую образовательную программу, в которую мы постарались включить самые интересные и сильные наработки нашего вуза. Мы предлагаем участникам ряд современных инструментов, которые помогут им выстроить работу эффективно в максимально сжатые сроки. К примеру, это конструктор воспитательного пространства или авторская игра РДДМ, которая позволит понять, как деятельность движения интегрировать с работой советников СПО. По штабу воспитательной работы мы создали специальный кейс, типичный для колледжа, который покажет возможности привлечения студентов в создание современных форматов общественно-полезной деятельности, научит грамотно планировать проведение важных мероприятий, – рассказала разработчик программы, заведующий кафедрой педагогики и психологии детского отдыха НГПУ Елена Владимировна Богданова.
© Пресс-центр НГПУОбучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию"
Обучение по программе повышения квалификации Деятельность советника директора по воспитанию
© Пресс-центр НГПУ
Обучение по программе повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию"
В три дня обучения по программе вмещено много прикладных практикоориентированных инструментов, которые советники смогут использовать в своей профессиональной деятельности, так что из Новосибирска они вернутся с новыми компетенциями, повышающими эффективность их работы.
 
Год педагога и наставникаОбществоНовосибирский государственный педагогический университетСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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