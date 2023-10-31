https://ria.ru/20231031/voronezh-1906474658.html

В Воронежской области усовершенствовали поддержку инвесторов

В Воронежской области усовершенствовали поддержку инвесторов - РИА Новости, 31.10.2023

В Воронежской области усовершенствовали поддержку инвесторов

Депутаты Воронежской областной думы усовершенствовали региональный закон о поддержке инвестиционной деятельности, сообщает во вторник заксобрание на сайте. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:56

2023-10-31T16:56

2023-10-31T16:56

воронежская область

воронежская область

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы усовершенствовали региональный закон о поддержке инвестиционной деятельности, сообщает во вторник заксобрание на сайте. Изменения в региональный закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" депутаты внесли в ходе очередного заседания облдумы. "Отдельные положения закона скорректированы в целях совершенствования нормативного правового обеспечения инвестиционной деятельности с учетом правоприменительной практики. В частности, теперь при определении объема инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений, учитываются затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение не только действующих предприятий, но и иных объектов основных средств, в том числе объектов недвижимости для организаций, реализующих особо значимые инвестиционные проекты по направлениям, не связанным с производственной сферой", – прокомментировал изменения председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Как отмечает областная дума, необходимость данного уточнения вызвана тем, что в соответствии с критериями, указанными в законе, к категории особо значимых могут быть отнесены инвестпроекты, реализуемые не только в производственных, но и в непроизводственных сферах. В частности, направленные на создание новых объектов капстроительства, относящихся к объектам санаторно-курортного лечения и отдыха, объектам, входящим в туристско-рекреационный кластер, а также создание новых распределительных логистических центров на территории Воронежской области. Кроме того, при установлении оснований исключения инвестиционного проекта из перечня особо значимых предложено учитывать не только завершение периода реализации, но и достижение целей и основных параметров инвестиционного проекта в целом. "Основное новшество заключается в законодательном установлении минимальных значений показателей бизнес-плана, которых инвестор обязан достичь по итогам каждого отчетного года. Для показателей объема инвестиций в основной капитал и налоговых платежей в консолидированный бюджет (нарастающим итогом с первого года реализации проекта) – это 100%, для среднемесячной заработной платы – не менее 90%, для среднесписочной численности работников – 50%, выручки от реализации товаров или услуг – также 50%", - говорится в сообщении облдумы. Таким образом, как отмечает заксобрание, предоставление мер господдержки компаниям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, увязывается с четким соблюдением ими параметров бизнес-планов по инвестициям и налоговым платежам. Отклонения в сторону уменьшения (менее 100%) допускаются только по параметрам оплаты труда, среднесписочной численности работников и выручки от реализации товаров или услуг. Кроме того, депутаты скорректировали перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области. В частности, туда внесен новый инвестиционный проект по строительству элеваторного комплекса в Верхнехавском районе с общим объемом инвестиций 2,3 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20230510/voronezh-1870734765.html

https://ria.ru/20221027/podderzhka-1827157851.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

воронежская область, воронежская областная дума