https://ria.ru/20231031/voronezh-1906474658.html
В Воронежской области усовершенствовали поддержку инвесторов
В Воронежской области усовершенствовали поддержку инвесторов - РИА Новости, 31.10.2023
В Воронежской области усовершенствовали поддержку инвесторов
Депутаты Воронежской областной думы усовершенствовали региональный закон о поддержке инвестиционной деятельности, сообщает во вторник заксобрание на сайте. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:56
2023-10-31T16:56
2023-10-31T16:56
воронежская область
воронежская область
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы усовершенствовали региональный закон о поддержке инвестиционной деятельности, сообщает во вторник заксобрание на сайте. Изменения в региональный закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" депутаты внесли в ходе очередного заседания облдумы. "Отдельные положения закона скорректированы в целях совершенствования нормативного правового обеспечения инвестиционной деятельности с учетом правоприменительной практики. В частности, теперь при определении объема инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений, учитываются затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение не только действующих предприятий, но и иных объектов основных средств, в том числе объектов недвижимости для организаций, реализующих особо значимые инвестиционные проекты по направлениям, не связанным с производственной сферой", – прокомментировал изменения председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Как отмечает областная дума, необходимость данного уточнения вызвана тем, что в соответствии с критериями, указанными в законе, к категории особо значимых могут быть отнесены инвестпроекты, реализуемые не только в производственных, но и в непроизводственных сферах. В частности, направленные на создание новых объектов капстроительства, относящихся к объектам санаторно-курортного лечения и отдыха, объектам, входящим в туристско-рекреационный кластер, а также создание новых распределительных логистических центров на территории Воронежской области. Кроме того, при установлении оснований исключения инвестиционного проекта из перечня особо значимых предложено учитывать не только завершение периода реализации, но и достижение целей и основных параметров инвестиционного проекта в целом. "Основное новшество заключается в законодательном установлении минимальных значений показателей бизнес-плана, которых инвестор обязан достичь по итогам каждого отчетного года. Для показателей объема инвестиций в основной капитал и налоговых платежей в консолидированный бюджет (нарастающим итогом с первого года реализации проекта) – это 100%, для среднемесячной заработной платы – не менее 90%, для среднесписочной численности работников – 50%, выручки от реализации товаров или услуг – также 50%", - говорится в сообщении облдумы. Таким образом, как отмечает заксобрание, предоставление мер господдержки компаниям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, увязывается с четким соблюдением ими параметров бизнес-планов по инвестициям и налоговым платежам. Отклонения в сторону уменьшения (менее 100%) допускаются только по параметрам оплаты труда, среднесписочной численности работников и выручки от реализации товаров или услуг. Кроме того, депутаты скорректировали перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области. В частности, туда внесен новый инвестиционный проект по строительству элеваторного комплекса в Верхнехавском районе с общим объемом инвестиций 2,3 миллиарда рублей.
https://realty.ria.ru/20230510/voronezh-1870734765.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронежская область, воронежская областная дума
Воронежская область, Воронежская область, Воронежская областная Дума
ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости.
Депутаты Воронежской областной думы усовершенствовали региональный закон о поддержке инвестиционной деятельности, сообщает во вторник заксобрание на сайте
.
Изменения в региональный закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" депутаты внесли в ходе очередного заседания облдумы.
«
"Отдельные положения закона скорректированы в целях совершенствования нормативного правового обеспечения инвестиционной деятельности с учетом правоприменительной практики. В частности, теперь при определении объема инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений, учитываются затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение не только действующих предприятий, но и иных объектов основных средств, в том числе объектов недвижимости для организаций, реализующих особо значимые инвестиционные проекты по направлениям, не связанным с производственной сферой", – прокомментировал изменения председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Как отмечает областная дума, необходимость данного уточнения вызвана тем, что в соответствии с критериями, указанными в законе, к категории особо значимых могут быть отнесены инвестпроекты, реализуемые не только в производственных, но и в непроизводственных сферах. В частности, направленные на создание новых объектов капстроительства, относящихся к объектам санаторно-курортного лечения и отдыха, объектам, входящим в туристско-рекреационный кластер, а также создание новых распределительных логистических центров на территории Воронежской области.
Кроме того, при установлении оснований исключения инвестиционного проекта из перечня особо значимых предложено учитывать не только завершение периода реализации, но и достижение целей и основных параметров инвестиционного проекта в целом.
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"Основное новшество заключается в законодательном установлении минимальных значений показателей бизнес-плана, которых инвестор обязан достичь по итогам каждого отчетного года. Для показателей объема инвестиций в основной капитал и налоговых платежей в консолидированный бюджет (нарастающим итогом с первого года реализации проекта) – это 100%, для среднемесячной заработной платы – не менее 90%, для среднесписочной численности работников – 50%, выручки от реализации товаров или услуг – также 50%", - говорится в сообщении облдумы.
Таким образом, как отмечает заксобрание, предоставление мер господдержки компаниям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, увязывается с четким соблюдением ими параметров бизнес-планов по инвестициям и налоговым платежам. Отклонения в сторону уменьшения (менее 100%) допускаются только по параметрам оплаты труда, среднесписочной численности работников и выручки от реализации товаров или услуг.
Кроме того, депутаты скорректировали перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области. В частности, туда внесен новый инвестиционный проект по строительству элеваторного комплекса в Верхнехавском районе с общим объемом инвестиций 2,3 миллиарда рублей.
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