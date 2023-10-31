Рейтинг@Mail.ru
Военный ВСУ получил 7,5 года за присвоение выплат несуществующих солдат - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/voennyy-1906420393.html
Военный ВСУ получил 7,5 года за присвоение выплат несуществующих солдат
Военный ВСУ получил 7,5 года за присвоение выплат несуществующих солдат - РИА Новости, 31.10.2023
Военный ВСУ получил 7,5 года за присвоение выплат несуществующих солдат
Начальник отделения персонала в штабе одной из войсковых частей ВСУ в Днепропетровской области приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за присвоение РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:02
2023-10-31T14:02
генеральная прокуратура рф
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151834/01/1518340103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fcda75ac83c24b6b1a710af9b0ad9445.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Начальник отделения персонала в штабе одной из войсковых частей ВСУ в Днепропетровской области приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за присвоение 96 тысяч долларов боевых доплат, которые он вместе с подельником начислял фиктивно зачисленным на службу гражданам, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры Украины. "На Днепропетровщине осужден начальник отделения воинской части, который вместе с сообщником присвоил 3,5 миллиона гривен (более 96 тысяч долларов - ред.) боевых выплат несуществующих солдат", - сообщили в Генпрокуратуре Украины. Отмечается, что фигурант фиктивно зачислил на воинскую службу ряд граждан, к чьим личным данным он имел доступ, после чего включил их в списки получающих надбавку к жалованию за участие в боевых действиях. Деньги перечислялись на подконтрольные злоумышленникам банковские счета. Как заявляют в Генпрокуратуре, злоумышленник приговорен к семи с половиной годам за решеткой с конфискацией имущества. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности в течение двух лет после освобождения.
https://ria.ru/20231016/gosizmena-1903060673.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151834/01/1518340103_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_0202fde1d2462cf520ea68170e18733f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная прокуратура рф, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире
Генеральная прокуратура РФ, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Военный ВСУ получил 7,5 года за присвоение выплат несуществующих солдат

Военный ВСУ получил 7,5 года за присвоение "боевых" выплат несуществующих солдат

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Начальник отделения персонала в штабе одной из войсковых частей ВСУ в Днепропетровской области приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за присвоение 96 тысяч долларов боевых доплат, которые он вместе с подельником начислял фиктивно зачисленным на службу гражданам, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры Украины.
«
"На Днепропетровщине осужден начальник отделения воинской части, который вместе с сообщником присвоил 3,5 миллиона гривен (более 96 тысяч долларов - ред.) боевых выплат несуществующих солдат", - сообщили в Генпрокуратуре Украины.
Отмечается, что фигурант фиктивно зачислил на воинскую службу ряд граждан, к чьим личным данным он имел доступ, после чего включил их в списки получающих надбавку к жалованию за участие в боевых действиях. Деньги перечислялись на подконтрольные злоумышленникам банковские счета.
Как заявляют в Генпрокуратуре, злоумышленник приговорен к семи с половиной годам за решеткой с конфискацией имущества. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности в течение двух лет после освобождения.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
На Украине предъявили обвинение в госизмене военному, бежавшему из страны
16 октября, 14:15
 
Генеральная прокуратура РФУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала