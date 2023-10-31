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Военный ВСУ получил 7,5 года за присвоение выплат несуществующих солдат
Военный ВСУ получил 7,5 года за присвоение выплат несуществующих солдат - РИА Новости, 31.10.2023
Военный ВСУ получил 7,5 года за присвоение выплат несуществующих солдат
Начальник отделения персонала в штабе одной из войсковых частей ВСУ в Днепропетровской области приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за присвоение РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:02
2023-10-31T14:02
2023-10-31T14:02
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Начальник отделения персонала в штабе одной из войсковых частей ВСУ в Днепропетровской области приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за присвоение 96 тысяч долларов боевых доплат, которые он вместе с подельником начислял фиктивно зачисленным на службу гражданам, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры Украины. "На Днепропетровщине осужден начальник отделения воинской части, который вместе с сообщником присвоил 3,5 миллиона гривен (более 96 тысяч долларов - ред.) боевых выплат несуществующих солдат", - сообщили в Генпрокуратуре Украины. Отмечается, что фигурант фиктивно зачислил на воинскую службу ряд граждан, к чьим личным данным он имел доступ, после чего включил их в списки получающих надбавку к жалованию за участие в боевых действиях. Деньги перечислялись на подконтрольные злоумышленникам банковские счета. Как заявляют в Генпрокуратуре, злоумышленник приговорен к семи с половиной годам за решеткой с конфискацией имущества. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности в течение двух лет после освобождения.
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генеральная прокуратура рф, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире
Генеральная прокуратура РФ, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Военный ВСУ получил 7,5 года за присвоение выплат несуществующих солдат
Военный ВСУ получил 7,5 года за присвоение "боевых" выплат несуществующих солдат