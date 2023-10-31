https://ria.ru/20231031/vlasov-1906354530.html

Депутат Госдумы прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов

Депутат Госдумы прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов - РИА Новости, 31.10.2023

Депутат Госдумы прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов комментируя вопрос о лишении его мандата из-за низкой явки в ГД, сообщил РИА Новости, что он был на 98,8% пленарных... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:25

2023-10-31T10:25

2023-10-31T18:08

политика

госдума рф

василий власов

виктор пинский

вадим белоусов

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов комментируя вопрос о лишении его мандата из-за низкой явки в ГД, сообщил РИА Новости, что он был на 98,8% пленарных заседаний палаты, а 80% голосований комиссии по регламенту, где он состоит, проходили по почте.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Власова могут лишить депутатского мандата из-за непосещений ГД. Власов "без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии, к примеру, за VIII созыв дважды отсутствовал на заседаниях комиссии более 40 дней подряд", заявил руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский."80% голосований комиссии проводились по электронной почте. Так и было написано в письме, что… материалы к такому-то вопросу просим проголосовать по вопросу повестки комиссии",- сообщил Власов.Также он рассказал про свою явку на заседания Госдумы. "Седьмой созыв - 97,5 % явка, восьмой созыв 98,8%", - отметил он.Он добавил, что не понимает, в связи с чем возник такой вопрос, отметив, что некоторые коллеги не появляются в Думе, находясь на больничном."Конечно, все понимаю, но упрекать меня... я мог взять, прикрыться бумагами… но я постоянно хожу на все мероприятия, хожу на пленарные заседания", - отметил Власов.В своем Telegram-канале Власов записал видеообращение, где отметил, что все заседания комиссии по регламенту, которые проходили онлайн, ему не зачли, а в справке которую предоставил комитет по защите конкуренции, все заседания, проведенные опросным путем, были засчитаны депутату Вадиму Белоусову ("Справедливая Россия – За правду"), которого также хотят лишить мандата, как присутствие.Он также отметил, что за все семь лет работы в парламенте, он никогда не брал больничный, а комиссия по этике и комиссия по мандатным вопросам не приняли ни одного его обращения."Посмотрим, что будет на Совете Думы, я заявку оставил, очень хотелось бы выступить и о всех нарушениях сказать", - добавил Власов.

https://ria.ru/20230915/gd-1896614113.html

https://ria.ru/20230915/kastyukevich-1896643123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, госдума рф, василий власов, виктор пинский, вадим белоусов