https://ria.ru/20231031/vkontakte-1906403428.html

Совместный проект ВКонтакте и Большого театра ко Всемирному дню балета

Совместный проект ВКонтакте и Большого театра ко Всемирному дню балета - РИА Новости, 31.10.2023

Совместный проект ВКонтакте и Большого театра ко Всемирному дню балета

В честь Всемирного дня балета ВКонтакте запускает спецпроект "Большой говорит. Балет" с Большим театром: звезды балетной сцены расскажут пользователям о своем... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:18

2023-10-31T13:18

2023-10-31T13:18

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В честь Всемирного дня балета ВКонтакте запускает спецпроект "Большой говорит. Балет" с Большим театром: звезды балетной сцены расскажут пользователям о своем творческом пути и ответят на их вопросы. В проекте участвуют Элеонора Севенард, Елизавета Кокорева, Ева Сергеенкова, Алена Ковалева, Мария Кошкарева и Дмитрий Смилевски. Героиней первого интервью стала ведущая Дня балета в Большом театре — прима-балерина Элеонора Севенард. Все выпуски будут выходить еженедельно в сообществе Большого театра с 1 ноября.ВКонтакте покажет закулисье Большого театра, балетный класс и трансляции репетиций балетов "Зимняя сказка", "Жизель", "Баядерка" и "Лебединое озеро". Балетный класс пройдет под руководством бывшего премьера, педагога Большого театра, народного артиста России Александра Ветрова. Репетиции проведут заслуженные артисты России Валерий Лагунов и Анастасия Горячева, народная артистка России Мария Аллаш и Виталий Бреусенко, а также Софья Любимова и Петр Казьмирук.К празднику присоединятся и другие сценические площадки — 1,2 и 3 ноября 40 культурных учреждений со всей страны представят собственные эксклюзивные трансляции выступлений. Узнать расписание онлайн-трансляций можно в сообществе "Культура Вконтакте".Ранее ВКонтакте провела трансляцию крупнейшего события в мире классической музыки — XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Миллионы пользователей соцсети могли посмотреть концерт-открытие и гала-концерты лауреатов, дневники конкурса, интервью с гостями, закулисные репортажи и другие эксклюзивные съемки.

https://ria.ru/20230918/vkontakte-1896994885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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