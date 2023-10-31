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Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях - РИА Новости, 31.10.2023
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08:47 31.10.2023 (обновлено: 10:42 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vklady-1906336549.html
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях - РИА Новости, 31.10.2023
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк объявил о повышении ставки по рублевым вкладам до 14 процентов годовых, следует из пресс-релиза. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:47
2023-10-31T10:42
экономика
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сбербанк объявил о повышении ставки по рублевым вкладам до 14 процентов годовых, следует из пресс-релиза. "Сбер быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14 процентов", — заявил директор департамента "Занять и сберегать" Сергей Широков.Ставки повышены по СберВкладу, вкладам "Лучший %" и "Управляй+". Максимальный доход — 14 процентов годовых — предлагается по вкладу "Лучший %" при открытии его на шесть месяцев. Раньше максимальная доходность составляла 12 процентов.В целом, отметил Широков, лучший доход по большинству вкладов можно получить, если открывать их на полгода.В конце прошлой недели Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. При этом регулятор не исключил, что до конца года может повысить ее еще раз.
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экономика, сбербанк россии, россия
Экономика, Сбербанк России, Россия
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк объявил о повышении ставок по рублевым вкладам до 14% годовых

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в офисе Сбербанка
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в офисе Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сбербанк объявил о повышении ставки по рублевым вкладам до 14 процентов годовых, следует из пресс-релиза.
«
"Сбер быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14 процентов", — заявил директор департамента "Занять и сберегать" Сергей Широков.
Ставки повышены по СберВкладу, вкладам "Лучший %" и "Управляй+". Максимальный доход — 14 процентов годовых — предлагается по вкладу "Лучший %" при открытии его на шесть месяцев. Раньше максимальная доходность составляла 12 процентов.
В целом, отметил Широков, лучший доход по большинству вкладов можно получить, если открывать их на полгода.
В конце прошлой недели Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. При этом регулятор не исключил, что до конца года может повысить ее еще раз.
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