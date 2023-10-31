https://ria.ru/20231031/vklady-1906336549.html

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях - РИА Новости, 31.10.2023

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк объявил о повышении ставки по рублевым вкладам до 14 процентов годовых, следует из пресс-релиза. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:47

2023-10-31T08:47

2023-10-31T10:42

экономика

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сбербанк объявил о повышении ставки по рублевым вкладам до 14 процентов годовых, следует из пресс-релиза. "Сбер быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14 процентов", — заявил директор департамента "Занять и сберегать" Сергей Широков.Ставки повышены по СберВкладу, вкладам "Лучший %" и "Управляй+". Максимальный доход — 14 процентов годовых — предлагается по вкладу "Лучший %" при открытии его на шесть месяцев. Раньше максимальная доходность составляла 12 процентов.В целом, отметил Широков, лучший доход по большинству вкладов можно получить, если открывать их на полгода.В конце прошлой недели Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. При этом регулятор не исключил, что до конца года может повысить ее еще раз.

https://ria.ru/20231007/sberezheniya-1901110756.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, россия