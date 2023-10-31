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Глава МИД Ирана направился в Катар для обсуждения ситуации в Палестине - РИА Новости, 31.10.2023
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10:15 31.10.2023 (обновлено: 10:39 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/vizit-1906352172.html
Глава МИД Ирана направился в Катар для обсуждения ситуации в Палестине
Глава МИД Ирана направился в Катар для обсуждения ситуации в Палестине - РИА Новости, 31.10.2023
Глава МИД Ирана направился в Катар для обсуждения ситуации в Палестине
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан направился с официальным визитом в столицу Катара Доху для встречи с высокопоставленными чиновниками и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:15
2023-10-31T10:39
в мире
иран
катар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хосейн амир абдоллахиан
палестина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан направился с официальным визитом в столицу Катара Доху для встречи с высокопоставленными чиновниками и обсуждения обострения израильско-палестинского конфликта, передает МИД Ирана в официальном Telegram-канале. "Министр иностранных дел нашей страны Амир Абдоллахиан вылетел из Тегерана в Доху для проведения переговоров с высокопоставленными чиновниками Катара… Основными темами переговоров станут консультации и обмен мнениями с катарскими властями относительно событий в Палестине и прекращения нападений, военных преступлений и геноцида израильского режима против палестинского народа", - говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
https://ria.ru/20231030/gaza-1906106580.html
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в мире, иран, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хосейн амир абдоллахиан, палестина
В мире, Иран, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хосейн Амир Абдоллахиан, Палестина
Глава МИД Ирана направился в Катар для обсуждения ситуации в Палестине

Глава МИД Ирана Абдоллахиан направился в Катар для обсуждения ситуации в Газе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан направился с официальным визитом в столицу Катара Доху для встречи с высокопоставленными чиновниками и обсуждения обострения израильско-палестинского конфликта, передает МИД Ирана в официальном Telegram-канале.
"Министр иностранных дел нашей страны Амир Абдоллахиан вылетел из Тегерана в Доху для проведения переговоров с высокопоставленными чиновниками Катара… Основными темами переговоров станут консультации и обмен мнениями с катарскими властями относительно событий в Палестине и прекращения нападений, военных преступлений и геноцида израильского режима против палестинского народа", - говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Будущее Палестины решается на Украине
30 октября, 23:10
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Контрабандистские тоннели в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Глава генштаба Ирана раскрыл подробности состояния тоннелей под Газой
30 октября, 11:04
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИранКатарОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХосейн Амир АбдоллахианПалестина
 
 
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