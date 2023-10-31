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Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок истории республики в школе - РИА Новости, 31.10.2023
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Удмуртская Республика
 
19:12 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/urok-1906519762.html
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок истории республики в школе
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок истории республики в школе - РИА Новости, 31.10.2023
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок истории республики в школе
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок в школе города Воткинска, рассказав школьникам об истории республики и великих выходцах региона, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:12
2023-10-31T19:12
удмуртская республика
воткинск
удмуртская республика (удмуртия)
россия
александр бречалов
виктор толмачев
воткинский завод
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УФА, 31 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок в школе города Воткинска, рассказав школьникам об истории республики и великих выходцах региона, сообщили в пресс-службе руководителя республики. В пресс-службе пояснили, что ранее учитель истории воткинской школы №10 Альбина Ломагина рассказала Бречалову в социальных сетях о своем проекте "Удмуртия: история и современность", в рамках которого в этом учебном году она провела для школьников цикл лекций о том, какие этапы становления прошла Удмуртская Республика, какие люди и события повлияли на то, чтобы сегодня она была отдельным регионом, что определило ее развитие. Для завершающего урока учитель попросила главу региона записать видеообращение к ее ученикам. Бречалов высоко оценил старания Ломагиной и решил приехать на встречу со школьниками. "Решил не просто записать видео, а приехать и тоже пообщаться с ребятами. Говорили о людях самых разных профессий, которые сделали очень много для нашей республики: о легенде Воткинска – Викторе Толмачеве, многие годы руководившем Воткинским заводом, Георгии Крылове, которому удалось сохранить и сделать известным на всю страну рыбхоз "Пихтовка", Руслане Шаймарданове, руководителе воткинского клуба "Десантник", который хотел, чтобы воткинские парни росли настоящими патриотами", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. Он поблагодарил учительницу за приглашение, а ребят – за беседу. "Классный и очень нужный проект в Год молодежи, Год педагога и наставника: историю малой Родины мы должны знать так же хорошо, как и большой", - добавил глава Удмуртии. В пресс-службе руководителя республики рассказали, что на уроке Бречалов рассказал школьникам о себе, своей семье, работе, увлечениях, а также известных людях, родившихся или живших в Удмуртии, сделавших большой вклад в развитие республики и ставших для него примерами целеустремленности и внутренней силы. Он добавил, что примеры этих людей обязательно вдохновят школьников и помогут им определиться с будущей профессией. "Управление временем – это целая наука, особенно в моей должности. Я люблю планировать. Но работа такая, что нередко происходит что-то, что я запланировать не мог, что выбивает меня из колеи. Тем не менее процентов 75% из запланированного мы с моей командой выполняем в срок. Для этого нужно очень любить свою работу. И неважно, кем вы станете, надо любить то, чем вы занимаетесь. Еще один важный момент – дисциплина. В этом помогают тренировки. Стараюсь рано вставать, максимально эффективно использовать свое время по вечерам. Вечером отказываюсь от гаджетов", – процитировали в пресс-службе Бречалова. Ранее региональные власти сообщали, что 2023 год в Удмуртии объявлен Годом молодежи. Профориентация, создание условий для самореализации и развития молодых людей, поддержка активных и талантливых детей и подростков являются важными направлениями его работы. "Внеурочные занятия "Разговоры о важном" проходят во всех школах страны с прошлого года. Это проект министерства просвещения, Росмолодежи и платформы "Россия - страна возможностей", поддержанный Президентом РФ. Уроки призваны привить школьникам нравственные ценности, патриотизм и основы гражданственности", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231027/sporttsentr-1905709245.html
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воткинск, удмуртская республика (удмуртия), россия, александр бречалов, виктор толмачев, воткинский завод
Удмуртская Республика, Воткинск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия, Александр Бречалов, Виктор Толмачев, Воткинский завод
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок истории республики в школе

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок истории республики в школе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 31 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок в школе города Воткинска, рассказав школьникам об истории республики и великих выходцах региона, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В пресс-службе пояснили, что ранее учитель истории воткинской школы №10 Альбина Ломагина рассказала Бречалову в социальных сетях о своем проекте "Удмуртия: история и современность", в рамках которого в этом учебном году она провела для школьников цикл лекций о том, какие этапы становления прошла Удмуртская Республика, какие люди и события повлияли на то, чтобы сегодня она была отдельным регионом, что определило ее развитие. Для завершающего урока учитель попросила главу региона записать видеообращение к ее ученикам. Бречалов высоко оценил старания Ломагиной и решил приехать на встречу со школьниками.
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"Решил не просто записать видео, а приехать и тоже пообщаться с ребятами. Говорили о людях самых разных профессий, которые сделали очень много для нашей республики: о легенде Воткинска – Викторе Толмачеве, многие годы руководившем Воткинским заводом, Георгии Крылове, которому удалось сохранить и сделать известным на всю страну рыбхоз "Пихтовка", Руслане Шаймарданове, руководителе воткинского клуба "Десантник", который хотел, чтобы воткинские парни росли настоящими патриотами", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил учительницу за приглашение, а ребят – за беседу. "Классный и очень нужный проект в Год молодежи, Год педагога и наставника: историю малой Родины мы должны знать так же хорошо, как и большой", - добавил глава Удмуртии.
В пресс-службе руководителя республики рассказали, что на уроке Бречалов рассказал школьникам о себе, своей семье, работе, увлечениях, а также известных людях, родившихся или живших в Удмуртии, сделавших большой вклад в развитие республики и ставших для него примерами целеустремленности и внутренней силы. Он добавил, что примеры этих людей обязательно вдохновят школьников и помогут им определиться с будущей профессией.
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"Управление временем – это целая наука, особенно в моей должности. Я люблю планировать. Но работа такая, что нередко происходит что-то, что я запланировать не мог, что выбивает меня из колеи. Тем не менее процентов 75% из запланированного мы с моей командой выполняем в срок. Для этого нужно очень любить свою работу. И неважно, кем вы станете, надо любить то, чем вы занимаетесь. Еще один важный момент – дисциплина. В этом помогают тренировки. Стараюсь рано вставать, максимально эффективно использовать свое время по вечерам. Вечером отказываюсь от гаджетов", – процитировали в пресс-службе Бречалова.
Ранее региональные власти сообщали, что 2023 год в Удмуртии объявлен Годом молодежи. Профориентация, создание условий для самореализации и развития молодых людей, поддержка активных и талантливых детей и подростков являются важными направлениями его работы.
"Внеурочные занятия "Разговоры о важном" проходят во всех школах страны с прошлого года. Это проект министерства просвещения, Росмолодежи и платформы "Россия - страна возможностей", поддержанный Президентом РФ. Уроки призваны привить школьникам нравственные ценности, патриотизм и основы гражданственности", - отметили в пресс-службе.
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Удмуртская РеспубликаВоткинскУдмуртская Республика (Удмуртия)РоссияАлександр БречаловВиктор ТолмачевВоткинский завод
 
 
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