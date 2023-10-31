https://ria.ru/20231031/urok-1906519762.html

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок истории республики в школе

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок истории республики в школе - РИА Новости, 31.10.2023

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок истории республики в школе

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок в школе города Воткинска, рассказав школьникам об истории республики и великих выходцах региона, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:12

2023-10-31T19:12

2023-10-31T19:12

удмуртская республика

воткинск

удмуртская республика (удмуртия)

россия

александр бречалов

виктор толмачев

воткинский завод

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УФА, 31 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел урок в школе города Воткинска, рассказав школьникам об истории республики и великих выходцах региона, сообщили в пресс-службе руководителя республики. В пресс-службе пояснили, что ранее учитель истории воткинской школы №10 Альбина Ломагина рассказала Бречалову в социальных сетях о своем проекте "Удмуртия: история и современность", в рамках которого в этом учебном году она провела для школьников цикл лекций о том, какие этапы становления прошла Удмуртская Республика, какие люди и события повлияли на то, чтобы сегодня она была отдельным регионом, что определило ее развитие. Для завершающего урока учитель попросила главу региона записать видеообращение к ее ученикам. Бречалов высоко оценил старания Ломагиной и решил приехать на встречу со школьниками. "Решил не просто записать видео, а приехать и тоже пообщаться с ребятами. Говорили о людях самых разных профессий, которые сделали очень много для нашей республики: о легенде Воткинска – Викторе Толмачеве, многие годы руководившем Воткинским заводом, Георгии Крылове, которому удалось сохранить и сделать известным на всю страну рыбхоз "Пихтовка", Руслане Шаймарданове, руководителе воткинского клуба "Десантник", который хотел, чтобы воткинские парни росли настоящими патриотами", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. Он поблагодарил учительницу за приглашение, а ребят – за беседу. "Классный и очень нужный проект в Год молодежи, Год педагога и наставника: историю малой Родины мы должны знать так же хорошо, как и большой", - добавил глава Удмуртии. В пресс-службе руководителя республики рассказали, что на уроке Бречалов рассказал школьникам о себе, своей семье, работе, увлечениях, а также известных людях, родившихся или живших в Удмуртии, сделавших большой вклад в развитие республики и ставших для него примерами целеустремленности и внутренней силы. Он добавил, что примеры этих людей обязательно вдохновят школьников и помогут им определиться с будущей профессией. "Управление временем – это целая наука, особенно в моей должности. Я люблю планировать. Но работа такая, что нередко происходит что-то, что я запланировать не мог, что выбивает меня из колеи. Тем не менее процентов 75% из запланированного мы с моей командой выполняем в срок. Для этого нужно очень любить свою работу. И неважно, кем вы станете, надо любить то, чем вы занимаетесь. Еще один важный момент – дисциплина. В этом помогают тренировки. Стараюсь рано вставать, максимально эффективно использовать свое время по вечерам. Вечером отказываюсь от гаджетов", – процитировали в пресс-службе Бречалова. Ранее региональные власти сообщали, что 2023 год в Удмуртии объявлен Годом молодежи. Профориентация, создание условий для самореализации и развития молодых людей, поддержка активных и талантливых детей и подростков являются важными направлениями его работы. "Внеурочные занятия "Разговоры о важном" проходят во всех школах страны с прошлого года. Это проект министерства просвещения, Росмолодежи и платформы "Россия - страна возможностей", поддержанный Президентом РФ. Уроки призваны привить школьникам нравственные ценности, патриотизм и основы гражданственности", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231027/sporttsentr-1905709245.html

https://ria.ru/20231030/udmurtiya-1906093171.html

https://ria.ru/20231028/ekskursiya-1905780585.html

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воткинск, удмуртская республика (удмуртия), россия, александр бречалов, виктор толмачев, воткинский завод