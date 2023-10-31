https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html

"Нечем заместить": США охватила паника из-за российского урана

"Нечем заместить": США охватила паника из-за российского урана - РИА Новости, 31.10.2023

"Нечем заместить": США охватила паника из-за российского урана

Усиливающаяся зависимость от ядерного топлива очень беспокоит Белый дом. Байден попросил у конгресса больше двух миллиардов долларов на производство... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:00

2023-10-31T08:00

2023-10-31T08:01

сша

россия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ядерное топливо

уран

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Усиливающаяся зависимость от ядерного топлива очень беспокоит Белый дом. Байден попросил у конгресса больше двух миллиардов долларов на производство собственного обогащенного урана. Задача не из легких: в США за несколько десятилетий атомная промышленность пришла в упадок. И если Москва вдруг прекратит экспорт, реакторы придется выключать.Поднять производствоВ октябре конгресс так и не утвердил бюджет на 2024-й — приняли временный, на 45 дней, чтобы избежать шатдауна. Законодателям предложили учесть дополнительные расходы — шесть миллиардов на поддержание "национальной энергетической безопасности". В частности, Байден просит 2,2 миллиарда на обогащенный уран.Речь о "расширении долгосрочных внутренних мощностей по обогащению" для разрабатываемых в стране малых модульных ядерных реакторов.В Белом доме подчеркнули: это приоритет нацбезопасности, поскольку зависеть от Москвы нельзя ни в чем.Россия обеспечивает топливом 50 процентов реакторов в мире. Доля в урановом импорте США — более 30 процентов. Остальное — из Европы.Энергетическая политикаОднако эксперты сомневаются, что это поможет. Отрасли нужно 17 тысяч тонн урана в год, а добыча — менее 100 тонн. Одна из главных причин столь печальной ситуации — провальная энергетическая политика.Власти в 1980-е отказались от стимулирования внутреннего производства ядерного топлива, предпочитая закупать его за границей. Нынешнему поколению американских политиков приходится расхлебывать ошибки предшественников, отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.В 1993-м Вашингтон и Москва заключили "Великую урановую сделку". По программе "Мегатонны — в мегаватты" Россия обязалась снять с вооружения и переработать 500 тонн оружейного урана, а США пообещали купить полученное в результате низкообогащенное топливо. Договор был рассчитан на 20 лет. За это время американская атомная промышленность благополучно развалилась. Неэффективные обогатительные предприятия закрылись. Впоследствии, вместо того чтобы инвестировать в модернизацию центрифуг, сменявшие друг друга администрации продолжали импортировать уран.Ничего не осталосьНи одна американская компания не занимается обогащением урана. Точнее, остался только один коммерческий завод в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd. — британско-немецко-голландскому консорциуму."Когда-то США доминировали на рынке, но вихрь исторических факторов, включая сделку с Россией после распада СССР, позволил Москве монополизировать половину мирового рынка", — констатирует New York Times.В стране 93 реактора, генерирующих пятую часть всей энергии. Четверть критически важного топлива поставляет "Росатом". Это обходится в миллиард долларов в год.Поздно спохватилисьЕсли не принять меры, Россия "продолжит контролировать мировой рынок урана в ущерб союзникам и партнерам США", беспокоятся в Белом доме. Нужен "долгосрочный запрет на импорт обогащенной урановой продукции", считают там.Наблюдатели подчеркивают: восстановить разрушенное за десятилетия практически невозможно. На создание новой цепочки поставок уйдут годы. И разумеется, это потребует намного большего государственного финансирования, чем сейчас.Европа также зависит от Москвы, хотя и в меньшей степени. Россия — по-прежнему единственный в мире производитель топлива повышенного обогащения (HALEU), необходимого для современных реакторов.Внезапное прекращение экспорта — серьезная угроза. На Западе этого боятся, поскольку, как напоминает NYT, "Россия часто использует энергетику в качестве геополитического инструмента".Разрыв спроса и предложения на топливо резко повысит цены, электростанции утратят рентабельность. Придется попросту выключать реакторы."Нагнетая истерику вокруг России, США все так же сидят на урановой игле и соскочить с нее никак не могут — остановка АЭС лишит электроэнергии жилые дома и промышленные предприятия", — указывает Хазанов.Ожидается, что к 2035-му число атомных реакторов в мире увеличится с 422 до 513. По прогнозу Всемирной ядерной ассоциации, спрос на уран вырастет на 28 процентов к 2030-му и почти удвоится к 2040 году. Значит, Россия продолжит получать большой доход и сможет еще сильнее влиять на цены. А США и их союзникам остается уповать на гарантированные поставки на все более нестабильном мировом рынке.

https://ria.ru/20230929/ssha-1899328385.html

https://ria.ru/20230824/uran-1891881128.html

https://ria.ru/20220825/uran-1811973423.html

сша

россия

москва

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

сша, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), ядерное топливо, уран