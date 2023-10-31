https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html
"Нечем заместить": США охватила паника из-за российского урана
"Нечем заместить": США охватила паника из-за российского урана - РИА Новости, 31.10.2023
"Нечем заместить": США охватила паника из-за российского урана
Усиливающаяся зависимость от ядерного топлива очень беспокоит Белый дом. Байден попросил у конгресса больше двух миллиардов долларов на производство... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:00
2023-10-31T08:00
2023-10-31T08:01
сша
россия
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ядерное топливо
уран
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Усиливающаяся зависимость от ядерного топлива очень беспокоит Белый дом. Байден попросил у конгресса больше двух миллиардов долларов на производство собственного обогащенного урана. Задача не из легких: в США за несколько десятилетий атомная промышленность пришла в упадок. И если Москва вдруг прекратит экспорт, реакторы придется выключать.Поднять производствоВ октябре конгресс так и не утвердил бюджет на 2024-й — приняли временный, на 45 дней, чтобы избежать шатдауна. Законодателям предложили учесть дополнительные расходы — шесть миллиардов на поддержание "национальной энергетической безопасности". В частности, Байден просит 2,2 миллиарда на обогащенный уран.Речь о "расширении долгосрочных внутренних мощностей по обогащению" для разрабатываемых в стране малых модульных ядерных реакторов.В Белом доме подчеркнули: это приоритет нацбезопасности, поскольку зависеть от Москвы нельзя ни в чем.Россия обеспечивает топливом 50 процентов реакторов в мире. Доля в урановом импорте США — более 30 процентов. Остальное — из Европы.Энергетическая политикаОднако эксперты сомневаются, что это поможет. Отрасли нужно 17 тысяч тонн урана в год, а добыча — менее 100 тонн. Одна из главных причин столь печальной ситуации — провальная энергетическая политика.Власти в 1980-е отказались от стимулирования внутреннего производства ядерного топлива, предпочитая закупать его за границей. Нынешнему поколению американских политиков приходится расхлебывать ошибки предшественников, отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.В 1993-м Вашингтон и Москва заключили "Великую урановую сделку". По программе "Мегатонны — в мегаватты" Россия обязалась снять с вооружения и переработать 500 тонн оружейного урана, а США пообещали купить полученное в результате низкообогащенное топливо. Договор был рассчитан на 20 лет. За это время американская атомная промышленность благополучно развалилась. Неэффективные обогатительные предприятия закрылись. Впоследствии, вместо того чтобы инвестировать в модернизацию центрифуг, сменявшие друг друга администрации продолжали импортировать уран.Ничего не осталосьНи одна американская компания не занимается обогащением урана. Точнее, остался только один коммерческий завод в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd. — британско-немецко-голландскому консорциуму."Когда-то США доминировали на рынке, но вихрь исторических факторов, включая сделку с Россией после распада СССР, позволил Москве монополизировать половину мирового рынка", — констатирует New York Times.В стране 93 реактора, генерирующих пятую часть всей энергии. Четверть критически важного топлива поставляет "Росатом". Это обходится в миллиард долларов в год.Поздно спохватилисьЕсли не принять меры, Россия "продолжит контролировать мировой рынок урана в ущерб союзникам и партнерам США", беспокоятся в Белом доме. Нужен "долгосрочный запрет на импорт обогащенной урановой продукции", считают там.Наблюдатели подчеркивают: восстановить разрушенное за десятилетия практически невозможно. На создание новой цепочки поставок уйдут годы. И разумеется, это потребует намного большего государственного финансирования, чем сейчас.Европа также зависит от Москвы, хотя и в меньшей степени. Россия — по-прежнему единственный в мире производитель топлива повышенного обогащения (HALEU), необходимого для современных реакторов.Внезапное прекращение экспорта — серьезная угроза. На Западе этого боятся, поскольку, как напоминает NYT, "Россия часто использует энергетику в качестве геополитического инструмента".Разрыв спроса и предложения на топливо резко повысит цены, электростанции утратят рентабельность. Придется попросту выключать реакторы."Нагнетая истерику вокруг России, США все так же сидят на урановой игле и соскочить с нее никак не могут — остановка АЭС лишит электроэнергии жилые дома и промышленные предприятия", — указывает Хазанов.Ожидается, что к 2035-му число атомных реакторов в мире увеличится с 422 до 513. По прогнозу Всемирной ядерной ассоциации, спрос на уран вырастет на 28 процентов к 2030-му и почти удвоится к 2040 году. Значит, Россия продолжит получать большой доход и сможет еще сильнее влиять на цены. А США и их союзникам остается уповать на гарантированные поставки на все более нестабильном мировом рынке.
https://ria.ru/20230929/ssha-1899328385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), ядерное топливо, уран
США, Россия, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ядерное топливо, уран
"Нечем заместить": США охватила паника из-за российского урана
Байден запросил шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Усиливающаяся зависимость от ядерного топлива очень беспокоит Белый дом. Байден попросил у конгресса больше двух миллиардов долларов на производство собственного обогащенного урана. Задача не из легких: в США за несколько десятилетий атомная промышленность пришла в упадок. И если Москва вдруг прекратит экспорт, реакторы придется выключать.
В октябре конгресс так и не утвердил бюджет на 2024-й — приняли временный, на 45 дней, чтобы избежать шатдауна. Законодателям предложили учесть дополнительные расходы — шесть миллиардов на поддержание "национальной энергетической безопасности". В частности, Байден просит 2,2 миллиарда на обогащенный уран.
«
Речь о "расширении долгосрочных внутренних мощностей по обогащению" для разрабатываемых в стране малых модульных ядерных реакторов.
В Белом доме подчеркнули: это приоритет нацбезопасности, поскольку зависеть от Москвы нельзя ни в чем.
Россия обеспечивает топливом 50 процентов реакторов в мире. Доля в урановом импорте США — более 30 процентов. Остальное — из Европы.
США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России
Однако эксперты сомневаются, что это поможет. Отрасли нужно 17 тысяч тонн урана в год, а добыча — менее 100 тонн. Одна из главных причин столь печальной ситуации — провальная энергетическая политика.
«
Власти в 1980-е отказались от стимулирования внутреннего производства ядерного топлива, предпочитая закупать его за границей. Нынешнему поколению американских политиков приходится расхлебывать ошибки предшественников, отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
В 1993-м Вашингтон и Москва заключили "Великую урановую сделку". По программе "Мегатонны — в мегаватты" Россия обязалась снять с вооружения и переработать 500 тонн оружейного урана, а США пообещали купить полученное в результате низкообогащенное топливо. Договор был рассчитан на 20 лет. За это время американская атомная промышленность благополучно развалилась. Неэффективные обогатительные предприятия закрылись. Впоследствии, вместо того чтобы инвестировать в модернизацию центрифуг, сменявшие друг друга администрации продолжали импортировать уран.
США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей
Ни одна американская компания не занимается обогащением урана. Точнее, остался только один коммерческий завод в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd. — британско-немецко-голландскому консорциуму.
«
"Когда-то США доминировали на рынке, но вихрь исторических факторов, включая сделку с Россией после распада СССР, позволил Москве монополизировать половину мирового рынка", — констатирует New York Times.
В стране 93 реактора, генерирующих пятую часть всей энергии. Четверть критически важного топлива поставляет "Росатом". Это обходится в миллиард долларов в год.
В Минэнерго США обеспокоились зависимостью от российского урана
Если не принять меры, Россия "продолжит контролировать мировой рынок урана в ущерб союзникам и партнерам США", беспокоятся в Белом доме. Нужен "долгосрочный запрет на импорт обогащенной урановой продукции", считают там.
«
Наблюдатели подчеркивают: восстановить разрушенное за десятилетия практически невозможно. На создание новой цепочки поставок уйдут годы. И разумеется, это потребует намного большего государственного финансирования, чем сейчас.
Европа также зависит от Москвы, хотя и в меньшей степени. Россия — по-прежнему единственный в мире производитель топлива повышенного обогащения (HALEU), необходимого для современных реакторов.
Внезапное прекращение экспорта — серьезная угроза. На Западе этого боятся, поскольку, как напоминает NYT, "Россия часто использует энергетику в качестве геополитического инструмента".
Разрыв спроса и предложения на топливо резко повысит цены, электростанции утратят рентабельность. Придется попросту выключать реакторы.
"Нагнетая истерику вокруг России, США все так же сидят на урановой игле и соскочить с нее никак не могут — остановка АЭС лишит электроэнергии жилые дома и промышленные предприятия", — указывает Хазанов.
Ожидается, что к 2035-му число атомных реакторов в мире увеличится с 422 до 513. По прогнозу Всемирной ядерной ассоциации, спрос на уран вырастет на 28 процентов к 2030-му и почти удвоится к 2040 году. Значит, Россия продолжит получать большой доход и сможет еще сильнее влиять на цены. А США и их союзникам остается уповать на гарантированные поставки на все более нестабильном мировом рынке.