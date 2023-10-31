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На Урале недалеко от перевала Дятлова пропали пять туристов - РИА Новости, 31.10.2023
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Туризм
 
09:35 31.10.2023 (обновлено: 12:03 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/ural-1906346348.html
На Урале недалеко от перевала Дятлова пропали пять туристов
На Урале недалеко от перевала Дятлова пропали пять туристов - РИА Новости, 31.10.2023
На Урале недалеко от перевала Дятлова пропали пять туристов
Свердловская полиция совместно со спасателями ищет группу туристов из пяти человек, которая отправилась на сплав по реке Вижай и пропала, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:35
2023-10-31T12:03
туризм
происшествия
свердловская область
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Свердловская полиция совместно со спасателями ищет группу туристов из пяти человек, которая отправилась на сплав по реке Вижай и пропала, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Была договоренность, что 30 октября в 10:00 они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок, но к назначенному времени они не явились. Свердловская полиция совместно со спасателями проводят комплекс поисковых мероприятий", — сказал он.По словам собеседника агентства, к тому моменту группа должна была преодолеть около 50 километров.В ее состав входят 35-летний директор коммерческого предприятия из Березовского по фамилии Чурай и четыре логиста из того же города – 32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин, отметил представитель полиции. "Дорога до поселка Тахта осложнена необходимостью пересекать две реки — Яхтель и Тахтинка. Представители МВД отрабатывают различные версии ЧП, в том числе возможную задержку группы из-за обмеления реки Вижай и резкого похолодания. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком", — добавил Горелых.Группа из девяти туристов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова погибла в полном составе в окрестностях горы Холатчахль предположительно в ночь на 2 февраля 1959-го. Двенадцатого февраля они планировали добраться до конечной точки маршрута — поселка Вижай и отправить телеграмму в спортклуб. Однако вестей от них не дождались. Поисковая операция началась 20 февраля. Первых погибших обнаружили через несколько дней в полутора километрах от разрезанной палатки. Двадцать шестого февраля возбудили уголовное дело и через три месяца — закрыли.Как именно погибли люди, установить не удалось. Трагедия породила большое количество версий и спекуляций.
https://ria.ru/20211020/mistika-1755089445.html
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происшествия, свердловская область, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Свердловская область, Новости - Туризм
На Урале недалеко от перевала Дятлова пропали пять туристов

На Урале недалеко от перевала Дятлова при сплаве пропали пять туристов

CC BY-SA 4.0 / GeocoIumbus / Посёлок Вижай (cropped)Вид на поселок и реку Вижай в Свердловской области
Вид на поселок и реку Вижай в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
CC BY-SA 4.0 / GeocoIumbus / Посёлок Вижай (cropped)
Вид на поселок и реку Вижай в Свердловской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Свердловская полиция совместно со спасателями ищет группу туристов из пяти человек, которая отправилась на сплав по реке Вижай и пропала, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Была договоренность, что 30 октября в 10:00 они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок, но к назначенному времени они не явились. Свердловская полиция совместно со спасателями проводят комплекс поисковых мероприятий", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, к тому моменту группа должна была преодолеть около 50 километров.
В ее состав входят 35-летний директор коммерческого предприятия из Березовского по фамилии Чурай и четыре логиста из того же города – 32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин, отметил представитель полиции.
"Дорога до поселка Тахта осложнена необходимостью пересекать две реки — Яхтель и Тахтинка. Представители МВД отрабатывают различные версии ЧП, в том числе возможную задержку группы из-за обмеления реки Вижай и резкого похолодания. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком", — добавил Горелых.
Группа из девяти туристов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова погибла в полном составе в окрестностях горы Холатчахль предположительно в ночь на 2 февраля 1959-го. Двенадцатого февраля они планировали добраться до конечной точки маршрута — поселка Вижай и отправить телеграмму в спортклуб. Однако вестей от них не дождались. Поисковая операция началась 20 февраля. Первых погибших обнаружили через несколько дней в полутора километрах от разрезанной палатки. Двадцать шестого февраля возбудили уголовное дело и через три месяца — закрыли.
Как именно погибли люди, установить не удалось. Трагедия породила большое количество версий и спекуляций.
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