https://ria.ru/20231031/ural-1906346348.html

На Урале недалеко от перевала Дятлова пропали пять туристов

На Урале недалеко от перевала Дятлова пропали пять туристов - РИА Новости, 31.10.2023

На Урале недалеко от перевала Дятлова пропали пять туристов

Свердловская полиция совместно со спасателями ищет группу туристов из пяти человек, которая отправилась на сплав по реке Вижай и пропала, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:35

2023-10-31T09:35

2023-10-31T12:03

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свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Свердловская полиция совместно со спасателями ищет группу туристов из пяти человек, которая отправилась на сплав по реке Вижай и пропала, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Была договоренность, что 30 октября в 10:00 они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок, но к назначенному времени они не явились. Свердловская полиция совместно со спасателями проводят комплекс поисковых мероприятий", — сказал он.По словам собеседника агентства, к тому моменту группа должна была преодолеть около 50 километров.В ее состав входят 35-летний директор коммерческого предприятия из Березовского по фамилии Чурай и четыре логиста из того же города – 32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин, отметил представитель полиции. "Дорога до поселка Тахта осложнена необходимостью пересекать две реки — Яхтель и Тахтинка. Представители МВД отрабатывают различные версии ЧП, в том числе возможную задержку группы из-за обмеления реки Вижай и резкого похолодания. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком", — добавил Горелых.Группа из девяти туристов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова погибла в полном составе в окрестностях горы Холатчахль предположительно в ночь на 2 февраля 1959-го. Двенадцатого февраля они планировали добраться до конечной точки маршрута — поселка Вижай и отправить телеграмму в спортклуб. Однако вестей от них не дождались. Поисковая операция началась 20 февраля. Первых погибших обнаружили через несколько дней в полутора километрах от разрезанной палатки. Двадцать шестого февраля возбудили уголовное дело и через три месяца — закрыли.Как именно погибли люди, установить не удалось. Трагедия породила большое количество версий и спекуляций.

https://ria.ru/20211020/mistika-1755089445.html

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происшествия, свердловская область, новости - туризм