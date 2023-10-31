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На Украине проверят приближенных к власти людей, которые не верят в победу - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:45 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906562701.html
На Украине проверят приближенных к власти людей, которые не верят в победу
На Украине проверят приближенных к власти людей, которые не верят в победу - РИА Новости, 31.10.2023
На Украине проверят приближенных к власти людей, которые не верят в победу
Соответствующие органы должны проверить приближенных к украинской власти людей, которые не верят в победу, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:45
2023-10-31T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
алексей данилов
андрей ермак
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Соответствующие органы должны проверить приближенных к украинской власти людей, которые не верят в победу, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. В понедельник издание Time выпустило статью с комментариями Зеленского и представителями его команды под названием "Никто не верит в победу Украины так, как я". Кроме прочего в материале журнала отмечается, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями, а тема возможности обсуждения с Россией мирного соглашения находится под запретом. Также журнал пишет, что Зеленский чувствует, что союзники его предали и оставили только средства для выживания, но не для победы в конфликте с РФ. "Я не понимаю, откуда автор (статьи в Time) берет эти вещи. У меня эта анонимность (источников издания в офисе Зеленского) вызывает много вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, то ты не имеешь права находиться возле нашего президента... Эта анонимная подковерность делает огромный вред прежде всего нашей стране... Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу", - сказал Данилов в интервью изданию "Украинская правда". Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник порекомендовал всем прочесть статью издания Time с Зеленским, однако, ознакомившись с материалом, критикующим и указывающим на изъяны действующих украинских властей, удалил свой призыв в Telegram-канале, сообщало издание "Цензор.net". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906556489.html
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, алексей данилов, андрей ермак, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Андрей Ермак, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине проверят приближенных к власти людей, которые не верят в победу

СНБО Украины проверит приближенных к власти людей, которые не верят в победу

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Соответствующие органы должны проверить приближенных к украинской власти людей, которые не верят в победу, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
В понедельник издание Time выпустило статью с комментариями Зеленского и представителями его команды под названием "Никто не верит в победу Украины так, как я". Кроме прочего в материале журнала отмечается, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями, а тема возможности обсуждения с Россией мирного соглашения находится под запретом. Также журнал пишет, что Зеленский чувствует, что союзники его предали и оставили только средства для выживания, но не для победы в конфликте с РФ.
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"Я не понимаю, откуда автор (статьи в Time) берет эти вещи. У меня эта анонимность (источников издания в офисе Зеленского) вызывает много вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, то ты не имеешь права находиться возле нашего президента... Эта анонимная подковерность делает огромный вред прежде всего нашей стране... Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу", - сказал Данилов в интервью изданию "Украинская правда".
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник порекомендовал всем прочесть статью издания Time с Зеленским, однако, ознакомившись с материалом, критикующим и указывающим на изъяны действующих украинских властей, удалил свой призыв в Telegram-канале, сообщало издание "Цензор.net".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Вчера, 15:20
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловАндрей ЕрмакСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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