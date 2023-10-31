https://ria.ru/20231031/ukraina-1906556489.html

"На пользу России". Генерал ВСУ пришел в ярость из-за действий Зеленского

"На пользу России". Генерал ВСУ пришел в ярость из-за действий Зеленского - РИА Новости, 31.10.2023

"На пользу России". Генерал ВСУ пришел в ярость из-за действий Зеленского

Президент Владимир Зеленский неправильно распределяет приоритеты для страны и препятствует нормальной работе военного производства, заявил генерал-майор ВСУ в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:53

2023-10-31T22:53

2023-10-31T23:37

специальная военная операция на украине

украина

киев

владимир зеленский

сергей кривонос

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский неправильно распределяет приоритеты для страны и препятствует нормальной работе военного производства, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Телеканал Прямой."Когда на фронте у нас не хватает укрытий, а в Киеве выкладывают совершенно новые бордюры <…> Огромное количество денег будет в прямом смысле этого слова закатано в асфальт. <…> Это сейчас самое важное и необходимое? В чем заключается профессионализм, так это в том, чтобы понимать, что нужно для нашей победы, а у нас, к сожалению, этого нет", — отметил он.По словам Кривоноса, ВСУ остро нуждаются в огромном количестве боеприпасов разных калибров, но страна ими не располагает. В итоге украинские военные сталкиваются с серьезными проблемами на фронте.В то же время российские войска обладают всем необходимым для продолжения боевых действий с наступлением зимы. Кроме того, они знают слабые места армии противника, добавил генерал."У нас есть определенные проблемы, когда, знаете конструкторский завод уже замучили проверками. <…> Вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя, у нас их, наоборот, затягивают в бюрократию. <…> Кому это на пользу? Это одним только на пользу: на пользу России", — резюмировал он.На минувшей неделе источник в Москве рассказал РИА Новости, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов из-за крайне высокого уровня коррупции в республике.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в недавнем интервью газете Financial Times пожаловался, что во всем мире закончились снаряды для Украины, поэтому стране нужно налаживать собственное производство. При этом, как сообщил изданию неназванный чиновник, киевскому режиму не удастся быстро трансформировать этот процесс, в том числе из-за глобальной "нехватки пороха".

https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906525583.html

https://ria.ru/20231031/vsu-1906503222.html

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украина, киев, владимир зеленский, сергей кривонос, денис шмыгаль, вооруженные силы украины