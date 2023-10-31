https://ria.ru/20231031/ukraina-1906474347.html

На Украине будут судить командира части, начислявшего выплаты дезертирам

На Украине будут судить командира части, начислявшего выплаты дезертирам - РИА Новости, 31.10.2023

На Украине будут судить командира части, начислявшего выплаты дезертирам

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины во вторник сообщило в Telegram-канале, что направило в суд дело командира одной из войсковых частей в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:54

2023-10-31T16:54

2023-10-31T16:54

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины во вторник сообщило в Telegram-канале, что направило в суд дело командира одной из войсковых частей в Николаевской области, который начислил более 125 тысяч долларов подчиненным, самовольно покинувших место службы. "Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Николаевской области. Офицер безосновательно начислял выплаты подчиненным, самовольно покинувшим место службы. Своими действиями он нанес ущерб государству на 4,6 миллиона гривен (126,5 тысячи долларов). Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении. По данным следствия, командир части должен был приостановить выплаты указанным военным. Однако он продолжал начислять зарплаты тем, кто даже три месяца не являлся на службу. Как отмечает ГБР, полковник уже вернул в госбюджет 650 тысяч гривен (17,8 тысячи долларов). Чиновнику предъявили обвинение по статье "ненадлежащее отношение военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения". Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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