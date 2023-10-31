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Украина получила от Польши предупреждение о возможной блокировке КПП - РИА Новости, 31.10.2023
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16:37 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906469529.html
Украина получила от Польши предупреждение о возможной блокировке КПП
Украина получила от Польши предупреждение о возможной блокировке КПП - РИА Новости, 31.10.2023
Украина получила от Польши предупреждение о возможной блокировке КПП
Украина получила сообщение от Польши о возможной блокировке контрольно-пропускного пункта перевозчиками с 3 ноября и до конца года, сообщил представитель... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:37
2023-10-31T16:37
в мире
украина
польша
андрей демченко
евросоюз
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Украина получила сообщение от Польши о возможной блокировке контрольно-пропускного пункта перевозчиками с 3 ноября и до конца года, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". "Такую информацию мы имеем. Сегодня вместе с польской стороной состоялась такая погранично-представительская встреча, на которой они (коллеги из Польши – ред.) сообщили, что с 3 ноября может произойти забастовка, или же в другой форме она как-то будет происходить и может продолжаться как минимум до конца этого года. Будут ее осуществлять перевозчики, которые хотят каких-то улучшений лично для себя и видят конкуренцию в украинских перевозчиках", - сказал Демченко. По словам Демченко, Украина на данный момент ожидает детальных разъяснений со стороны Польши о том, какие действия могут предпринять польские перевозчики. Представитель Госпогранслужбы уточнил, что известно об их планах перекрыть пункт пропуска "Краковец-Корчева". "Такая информация есть, и мы продолжаем ожидать разъяснения от польской стороны, чтобы можно было проинформировать участников движения, которые планируют пересекать границу после 3 ноября", - подчеркнул Демченко. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html
https://ria.ru/20231012/rasplata-1902159511.html
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в мире, украина, польша, андрей демченко, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Андрей Демченко, Евросоюз
Украина получила от Польши предупреждение о возможной блокировке КПП

Польша сообщила погранслужбе Украины о возможной блокировке КПП Краковец—Корчева

© AP Photo / Mykola TysУкраинский пограничник на украинско-польской государственной границе в Краковце, Западная Украина
Украинский пограничник на украинско-польской государственной границе в Краковце, Западная Украина - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Mykola Tys
Украинский пограничник на украинско-польской государственной границе в Краковце, Западная Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Украина получила сообщение от Польши о возможной блокировке контрольно-пропускного пункта перевозчиками с 3 ноября и до конца года, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
"Такую информацию мы имеем. Сегодня вместе с польской стороной состоялась такая погранично-представительская встреча, на которой они (коллеги из Польши – ред.) сообщили, что с 3 ноября может произойти забастовка, или же в другой форме она как-то будет происходить и может продолжаться как минимум до конца этого года. Будут ее осуществлять перевозчики, которые хотят каких-то улучшений лично для себя и видят конкуренцию в украинских перевозчиках", - сказал Демченко.
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По словам Демченко, Украина на данный момент ожидает детальных разъяснений со стороны Польши о том, какие действия могут предпринять польские перевозчики. Представитель Госпогранслужбы уточнил, что известно об их планах перекрыть пункт пропуска "Краковец-Корчева".
"Такая информация есть, и мы продолжаем ожидать разъяснения от польской стороны, чтобы можно было проинформировать участников движения, которые планируют пересекать границу после 3 ноября", - подчеркнул Демченко.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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