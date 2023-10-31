https://ria.ru/20231031/ukraina-1906387270.html

Эксперт считает, что Украина уже не соберет новую боеспособную армию

Эксперт считает, что Украина уже не соберет новую боеспособную армию - РИА Новости, 31.10.2023

Эксперт считает, что Украина уже не соберет новую боеспособную армию

Украина уже не сможет собрать такую же боеспособную армию, какая была у нее до 24 февраля, и даже не сможет собрать те силы, которые начинали летом... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:24

2023-10-31T12:24

2023-10-31T12:24

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

россия

алексей леонков

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Украина уже не сможет собрать такую же боеспособную армию, какая была у нее до 24 февраля, и даже не сможет собрать те силы, которые начинали летом "контрнаступ", заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее американский журнал Time опубликовал посвященный Украине материал, в котором отмечается, что ВСУ не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение, а ряды украинских войск настолько опустели, что средний возраст призывников вырос до 43 лет. "Написанное в Time - это некий диагноз, близкий к объективности. Самым главным фактором остается человеческий фактор: собрать такую же боеспособную армию, которая была до 24 февраля, у них уже не получится. Даже не получится собрать те силы, которые были перед "контрнаступом". Причем им не помогут ни иностранные наемники, ни террористы, которые за них воюют. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан", - сказал Леонков. Он добавил, что на начало конфликта у Киева было около 200 тысяч штыков регулярной армии и 400 тысяч прошедших так называемую АТО. "Этот костяк у них закончился, а новый личный состав, обученный, в том числе, по натовским программам, имеет существенно худшую подготовку", - отметил Леонков. Говоря о мобилизационном резерве, эксперт отметил, что на начало СВО у Украины было 2 миллиона резервистов. "Из них 65% уже прошли через линию боевого соприкосновения, причем из этих 65% - 80% не вернулись домой и числятся либо погибшими, либо без вести пропавшими", - рассказал эксперт.

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906351216.html

https://ria.ru/20231031/marochko-1906334094.html

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Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, алексей леонков, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр