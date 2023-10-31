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Это произойдет. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 31.10.2023 (обновлено: 15:16 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906374120.html
Это произойдет. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Это произойдет. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 31.10.2023
Это произойдет. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Президент России Владимир Путин не желает воевать с соседями, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:33
2023-10-31T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
вооруженные силы украины
одесса
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не желает воевать с соседями, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. "Он не хочет нападать на Польшу, он хочет закончить войну, контролируя исторически российскую территорию. Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее притеснение русского населения", — сказал он. По мнению эксперта, российскому президенту важно, чтобы Украина была нейтральным государством. "Он не собирается мириться с тем, что мы (Запад. — Прим. ред.) сделали за последние десять лет на Украине. Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния, потому что Россия не должна жить под угрозой", — заключил Макгрегор. ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906356603.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Одесса
Это произойдет. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

Полковник Макгрегор: Путин намерен закончить притеснение своих граждан в мире

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не желает воевать с соседями, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Он не хочет нападать на Польшу, он хочет закончить войну, контролируя исторически российскую территорию. Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее притеснение русского населения", — сказал он.
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По мнению эксперта, российскому президенту важно, чтобы Украина была нейтральным государством.
"Он не собирается мириться с тем, что мы (Запад. — Прим. ред.) сделали за последние десять лет на Украине. Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния, потому что Россия не должна жить под угрозой", — заключил Макгрегор.

ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныОдесса
 
 
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