Это произойдет. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Полковник Макгрегор: Путин намерен закончить притеснение своих граждан в мире
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не желает воевать с соседями, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Он не хочет нападать на Польшу, он хочет закончить войну, контролируя исторически российскую территорию. Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее притеснение русского населения", — сказал он.
По мнению эксперта, российскому президенту важно, чтобы Украина была нейтральным государством.
"Он не собирается мириться с тем, что мы (Запад. — Прим. ред.) сделали за последние десять лет на Украине. Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния, потому что Россия не должна жить под угрозой", — заключил Макгрегор.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении фронта.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении фронта.