https://ria.ru/20231031/ukraina-1906374120.html

Это произойдет. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

Это произойдет. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 31.10.2023

Это произойдет. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

Президент России Владимир Путин не желает воевать с соседями, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:33

2023-10-31T11:33

2023-10-31T15:16

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не желает воевать с соседями, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. "Он не хочет нападать на Польшу, он хочет закончить войну, контролируя исторически российскую территорию. Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее притеснение русского населения", — сказал он. По мнению эксперта, российскому президенту важно, чтобы Украина была нейтральным государством. "Он не собирается мириться с тем, что мы (Запад. — Прим. ред.) сделали за последние десять лет на Украине. Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния, потому что Россия не должна жить под угрозой", — заключил Макгрегор. ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906356603.html

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