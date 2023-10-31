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Эксперты посоветовали Украине забыть об огромных суммах поддержки от США - РИА Новости, 31.10.2023
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10:52 31.10.2023 (обновлено: 17:44 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906361417.html
Эксперты посоветовали Украине забыть об огромных суммах поддержки от США
Эксперты посоветовали Украине забыть об огромных суммах поддержки от США - РИА Новости, 31.10.2023
Эксперты посоветовали Украине забыть об огромных суммах поддержки от США
Внимание Вашингтона с Киева сдвинуто на поддержку Израиля, об огромных суммах поддержки Украине можно забыть, хотя полностью финансирование не прекратится,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:52
2023-10-31T17:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
украина
израиль
нато
сша
в мире
хамас
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Внимание Вашингтона с Киева сдвинуто на поддержку Израиля, об огромных суммах поддержки Украине можно забыть, хотя полностью финансирование не прекратится, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Позиция администрации (президента США Джо) Байдена в том, что они будут поддерживать всех-всех, но, даже если посмотреть брифинги представителей государственных институтов США, можно увидеть, что Израиль на первом месте. Ясно, на что сдвинуто внимание в вашингтонских коридорах власти", - сказал РИА Новости глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Он добавил, что замеры общественного мнения также показывают, что американцы готовы поддержать Израиль, а Украина "просто надоела". Но в то же время, добавил эксперт, Вашингтон полностью не откажется от поддержки Киева. "Вообще поддержка прекращена не будет, но об абсолютно нереальных цифрах, которые запрашивала администрация Байдена, можно забыть, никакие 60 с лишним миллиардов долларов на Украину конгресс не выдаст", - добавил эксперт. Другой эксперт по США, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Лев Сокольщик также заявил РИА Новости, что внимание американцев сейчас на Израиле, но полного отказа от поддержки Украины это не знаменует. "В США будут искать компромиссы. Да, общественное мнение на стороне Израиля, но есть определенная внешнеполитическая стратегия, которой там придерживаются. У них в Стратегии национальной безопасности КНР и Россия - это главные угрозы, которые надо сдерживать, и как можно отказаться от Украины как от сдерживающего фактора? Возможности для ее поддержки будут изыскивать уже в рамках внутриполитической игры", - сказал Сокольщик.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231028/pomosch-1905763207.html
https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html
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украина
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, украина, израиль, нато, сша, в мире, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Украина, Израиль, НАТО, США, В мире, ХАМАС
Эксперты посоветовали Украине забыть об огромных суммах поддержки от США

Эксперты: власти США переключили внимание с Украины на поддержку Израиля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Внимание Вашингтона с Киева сдвинуто на поддержку Израиля, об огромных суммах поддержки Украине можно забыть, хотя полностью финансирование не прекратится, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Позиция администрации (президента США Джо) Байдена в том, что они будут поддерживать всех-всех, но, даже если посмотреть брифинги представителей государственных институтов США, можно увидеть, что Израиль на первом месте. Ясно, на что сдвинуто внимание в вашингтонских коридорах власти", - сказал РИА Новости глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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28 октября, 03:31
Он добавил, что замеры общественного мнения также показывают, что американцы готовы поддержать Израиль, а Украина "просто надоела". Но в то же время, добавил эксперт, Вашингтон полностью не откажется от поддержки Киева.
«
"Вообще поддержка прекращена не будет, но об абсолютно нереальных цифрах, которые запрашивала администрация Байдена, можно забыть, никакие 60 с лишним миллиардов долларов на Украину конгресс не выдаст", - добавил эксперт.
Другой эксперт по США, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Лев Сокольщик также заявил РИА Новости, что внимание американцев сейчас на Израиле, но полного отказа от поддержки Украины это не знаменует.
США будут искать компромиссы. Да, общественное мнение на стороне Израиля, но есть определенная внешнеполитическая стратегия, которой там придерживаются. У них в Стратегии национальной безопасности КНР и Россия - это главные угрозы, которые надо сдерживать, и как можно отказаться от Украины как от сдерживающего фактора? Возможности для ее поддержки будут изыскивать уже в рамках внутриполитической игры", - сказал Сокольщик.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине
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Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
20 октября, 08:00
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуУкраинаИзраильНАТОСШАВ миреХАМАС
 
 
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