Рейтинг@Mail.ru
"Все потеряно". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 31.10.2023 (обновлено: 11:57 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906356603.html
"Все потеряно". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
"Все потеряно". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой - РИА Новости, 31.10.2023
"Все потеряно". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
Российские войска уничтожили на Украине много немецких танков Leopard 2, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:32
2023-10-31T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_102:0:1136:581_1920x0_80_0_0_393d1fadcde91a9fecf820382621ecea.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили на Украине много немецких танков Leopard 2, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. "Другими словами, украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2. Германия обязалась поставить дополнительно 14 Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году. Но эти запасные танки могут появиться не скоро: русские выводят боевые машины из строя ускоряющимися темпами", — говорится в публикации. В статье отмечается, что российская армия добивается этого при помощи ракетного комплекса "Корнет", который легко пробивает западную технику. "Даже шведский танк Strv 122, один из наиболее защищенных в мире, не может просто отмахнуться от "Корнета", — пишет автор. В пример он привел 21-ю бригаду ВСУ, которая потеряла все Strv 122 и теперь, скорее всего, осталась лишь с одной танковой ротой вместо трех. ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал Путин, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906336662.html
https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_303:62:988:576_1920x0_80_0_0_63ed756c898f9979863426da8878d8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Все потеряно". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой

Forbes: ВСУ потеряли пятую часть танков Leopard 2 из-за ударов ВС РФ

Кадры уничтоженного танка
Кадры уничтоженного танка
Кадры уничтоженного танка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили на Украине много немецких танков Leopard 2, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Другими словами, украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2. Германия обязалась поставить дополнительно 14 Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году. Но эти запасные танки могут появиться не скоро: русские выводят боевые машины из строя ускоряющимися темпами", — говорится в публикации.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Трудно найти. В Верховной раде сообщили шокирующие новости
Вчера, 08:48
В статье отмечается, что российская армия добивается этого при помощи ракетного комплекса "Корнет", который легко пробивает западную технику.
"Даже шведский танк Strv 122, один из наиболее защищенных в мире, не может просто отмахнуться от "Корнета", — пишет автор.
В пример он привел 21-ю бригаду ВСУ, которая потеряла все Strv 122 и теперь, скорее всего, осталась лишь с одной танковой ротой вместо трех.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал Путин, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении фронта.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
"Нужно 15 лет". Запад придумал, как переломить ход конфликта на Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала