https://ria.ru/20231031/ukraina-1906356603.html
"Все потеряно". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
"Все потеряно". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой - РИА Новости, 31.10.2023
"Все потеряно". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
Российские войска уничтожили на Украине много немецких танков Leopard 2, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:32
2023-10-31T10:32
2023-10-31T11:57
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили на Украине много немецких танков Leopard 2, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. "Другими словами, украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2. Германия обязалась поставить дополнительно 14 Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году. Но эти запасные танки могут появиться не скоро: русские выводят боевые машины из строя ускоряющимися темпами", — говорится в публикации. В статье отмечается, что российская армия добивается этого при помощи ракетного комплекса "Корнет", который легко пробивает западную технику. "Даже шведский танк Strv 122, один из наиболее защищенных в мире, не может просто отмахнуться от "Корнета", — пишет автор. В пример он привел 21-ю бригаду ВСУ, которая потеряла все Strv 122 и теперь, скорее всего, осталась лишь с одной танковой ротой вместо трех. ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал Путин, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906336662.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Все потеряно". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
Forbes: ВСУ потеряли пятую часть танков Leopard 2 из-за ударов ВС РФ
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Российские войска уничтожили на Украине много немецких танков Leopard 2, пишет военный обозреватель Forbes
Дэвид Экс.
"Другими словами, украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2. Германия обязалась поставить дополнительно 14 Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году. Но эти запасные танки могут появиться не скоро: русские выводят боевые машины из строя ускоряющимися темпами", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что российская армия добивается этого при помощи ракетного комплекса "Корнет", который легко пробивает западную технику.
"Даже шведский танк Strv 122, один из наиболее защищенных в мире, не может просто отмахнуться от "Корнета", — пишет автор.
В пример он привел 21-ю бригаду ВСУ, которая потеряла все Strv 122 и теперь, скорее всего, осталась лишь с одной танковой ротой вместо трех.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском
и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал Путин, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении фронта.
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