https://ria.ru/20231031/ukraina-1906336662.html
Трудно найти. В Верховной раде сообщили шокирующие новости
Трудно найти. В Верховной раде сообщили шокирующие новости - РИА Новости, 31.10.2023
Трудно найти. В Верховной раде сообщили шокирующие новости
Украина в трудном положении из-за сокращения помощи от США, написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:48
2023-10-31T08:48
2023-10-31T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b57b5b7955a04343e80ddcad86c64da.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украина в трудном положении из-за сокращения помощи от США, написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале."Для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 миллиард долларов будет трудно найти без (них)", — говорится в публикации.Ранее республиканцы внесли законопроект, которым предлагают выделить Израилю 14,3 миллиарда долларов, отделив их от помощи Украине. Эту сумму они хотят не просто взять из бюджета, а вычесть из финансирования американских госведомств, чтобы не увеличивался госдолг.Ранее Майк Джонсон, новый спикер палаты представителей, призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов на поддержку Израиля и Украины, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.
https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc7da65577aa526e7b96c8d96f590e15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Трудно найти. В Верховной раде сообщили шокирующие новости
Депутат Рады Железняк: законопроект о помощи США Израилю ударит по Украине