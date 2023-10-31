https://ria.ru/20231031/ukraina-1906336662.html

Трудно найти. В Верховной раде сообщили шокирующие новости

Трудно найти. В Верховной раде сообщили шокирующие новости - РИА Новости, 31.10.2023

Трудно найти. В Верховной раде сообщили шокирующие новости

Украина в трудном положении из-за сокращения помощи от США, написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:48

2023-10-31T08:48

2023-10-31T08:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украина в трудном положении из-за сокращения помощи от США, написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале."Для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 миллиард долларов будет трудно найти без (них)", — говорится в публикации.Ранее республиканцы внесли законопроект, которым предлагают выделить Израилю 14,3 миллиарда долларов, отделив их от помощи Украине. Эту сумму они хотят не просто взять из бюджета, а вычесть из финансирования американских госведомств, чтобы не увеличивался госдолг.Ранее Майк Джонсон, новый спикер палаты представителей, призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов на поддержку Израиля и Украины, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.

https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html

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в мире, украина, верховная рада украины