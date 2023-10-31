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Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром" - РИА Новости, 31.10.2023
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07:03 31.10.2023 (обновлено: 10:17 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906331705.html
Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром"
Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром" - РИА Новости, 31.10.2023
Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром"
Организованная преступная группировка "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получила поддержку и прикрытие от Верховной... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:03
2023-10-31T10:17
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Организованная преступная группировка "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получила поддержку и прикрытие от Верховной рады, рассказал РИА Новости источник в российских спецслужбах.По его словам, спецслужбам удалось вскрыть полный состав группировки. "Химпром" действует с 2014 года, в него входит порядка тысячи человек. Возглавляет группировку Егор Буркин, который в 2016 году, после того как его начали разрабатывать спецслужбы, переехал на Украину и получил украинский паспорт. Сейчас он скрывается в Мексике. По имеющимся данным, участники "Химпрома" стоят за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании."Организатор, руководитель и координатор "Химпрома" Егор Буркин привлек в состав ОПГ и народных депутатов Украины — как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета", — рассказал собеседник агентства.Он назвал и конкретную фамилию — Копытин Игорь Владимирович, 1981 года рождения, уроженец польского города Легница, депутат Верховной рады девятого созыва. По словам источника, это связь Буркина.Кроме того, добавил собеседник агентства, к прикрытию "Химпрома" причастны правоохранители из офиса генерального прокурора Украины, СБУ, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, департамента киберполиции и других структур, некоторые судьи, сотрудники Государственной миграционной службы, а также журналисты и блогеры.
https://ria.ru/20231031/opg-1906327351.html
https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html
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в мире, верховная рада украины, украина, криминал
В мире, Верховная Рада Украины, Украина, Криминал
Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром"

Украинский наркокартель "Химпром" получил прикрытие от членов Верховной рады

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховная рада
Верховная рада - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховная рада. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Организованная преступная группировка "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получила поддержку и прикрытие от Верховной рады, рассказал РИА Новости источник в российских спецслужбах.
По его словам, спецслужбам удалось вскрыть полный состав группировки. "Химпром" действует с 2014 года, в него входит порядка тысячи человек. Возглавляет группировку Егор Буркин, который в 2016 году, после того как его начали разрабатывать спецслужбы, переехал на Украину и получил украинский паспорт. Сейчас он скрывается в Мексике. По имеющимся данным, участники "Химпрома" стоят за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании.
ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России
Вчера, 05:26
"Организатор, руководитель и координатор "Химпрома" Егор Буркин привлек в состав ОПГ и народных депутатов Украины — как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета", — рассказал собеседник агентства.
Он назвал и конкретную фамилию — Копытин Игорь Владимирович, 1981 года рождения, уроженец польского города Легница, депутат Верховной рады девятого созыва. По словам источника, это связь Буркина.
Кроме того, добавил собеседник агентства, к прикрытию "Химпрома" причастны правоохранители из офиса генерального прокурора Украины, СБУ, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, департамента киберполиции и других структур, некоторые судьи, сотрудники Государственной миграционной службы, а также журналисты и блогеры.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Сотрудник военкомата на Украине регулярно поставлял шефу наркотики
8 сентября, 16:07
 
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