https://ria.ru/20231031/ukraina-1906331705.html

Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром"

Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром" - РИА Новости, 31.10.2023

Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром"

Организованная преступная группировка "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получила поддержку и прикрытие от Верховной... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T07:03

2023-10-31T07:03

2023-10-31T10:17

в мире

верховная рада украины

украина

криминал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_30:461:2852:2048_1920x0_80_0_0_b0ca5b224a3c9b133f9f5671422115bb.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Организованная преступная группировка "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получила поддержку и прикрытие от Верховной рады, рассказал РИА Новости источник в российских спецслужбах.По его словам, спецслужбам удалось вскрыть полный состав группировки. "Химпром" действует с 2014 года, в него входит порядка тысячи человек. Возглавляет группировку Егор Буркин, который в 2016 году, после того как его начали разрабатывать спецслужбы, переехал на Украину и получил украинский паспорт. Сейчас он скрывается в Мексике. По имеющимся данным, участники "Химпрома" стоят за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании."Организатор, руководитель и координатор "Химпрома" Егор Буркин привлек в состав ОПГ и народных депутатов Украины — как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета", — рассказал собеседник агентства.Он назвал и конкретную фамилию — Копытин Игорь Владимирович, 1981 года рождения, уроженец польского города Легница, депутат Верховной рады девятого созыва. По словам источника, это связь Буркина.Кроме того, добавил собеседник агентства, к прикрытию "Химпрома" причастны правоохранители из офиса генерального прокурора Украины, СБУ, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, департамента киберполиции и других структур, некоторые судьи, сотрудники Государственной миграционной службы, а также журналисты и блогеры.

https://ria.ru/20231031/opg-1906327351.html

https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, верховная рада украины, украина, криминал