Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром"
Украинский наркокартель "Химпром" получил прикрытие от членов Верховной рады
Верховная рада. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Организованная преступная группировка "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получила поддержку и прикрытие от Верховной рады, рассказал РИА Новости источник в российских спецслужбах.
По его словам, спецслужбам удалось вскрыть полный состав группировки. "Химпром" действует с 2014 года, в него входит порядка тысячи человек. Возглавляет группировку Егор Буркин, который в 2016 году, после того как его начали разрабатывать спецслужбы, переехал на Украину и получил украинский паспорт. Сейчас он скрывается в Мексике. По имеющимся данным, участники "Химпрома" стоят за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании.
"Организатор, руководитель и координатор "Химпрома" Егор Буркин привлек в состав ОПГ и народных депутатов Украины — как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета", — рассказал собеседник агентства.
Он назвал и конкретную фамилию — Копытин Игорь Владимирович, 1981 года рождения, уроженец польского города Легница, депутат Верховной рады девятого созыва. По словам источника, это связь Буркина.
Кроме того, добавил собеседник агентства, к прикрытию "Химпрома" причастны правоохранители из офиса генерального прокурора Украины, СБУ, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, департамента киберполиции и других структур, некоторые судьи, сотрудники Государственной миграционной службы, а также журналисты и блогеры.