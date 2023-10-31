https://ria.ru/20231031/ukraina-1906324898.html

Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием

Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием - РИА Новости, 31.10.2023

Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием

Украина исчезнет, если все ее граждане не будут принимать участия в конфликте, рассказал раненый лейтенант нацбата ВСУ "Волки да Винчи" Александр Ябчанка в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T04:22

2023-10-31T04:22

2023-10-31T10:32

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владимир зеленский

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украина исчезнет, если все ее граждане не будут принимать участия в конфликте, рассказал раненый лейтенант нацбата ВСУ "Волки да Винчи" Александр Ябчанка в интервью каналу "Эспрессо"."Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны", — высказался Ябчанка.Он также выразил мнение, что все украинцы должны постоянно держать в голове мысль о тотальной мобилизации и принимать участие в боевых действиях если не напрямую, то поддерживая ВСУ финансово.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Как заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин, мобилизацию придется усиливать. О необходимости тотального призыва говорил украинским СМИ и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.

https://ria.ru/20231031/poteri-1906323321.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины