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Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием
Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием - РИА Новости, 31.10.2023
Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием
Украина исчезнет, если все ее граждане не будут принимать участия в конфликте, рассказал раненый лейтенант нацбата ВСУ "Волки да Винчи" Александр Ябчанка в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T04:22
2023-10-31T04:22
2023-10-31T10:32
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украина исчезнет, если все ее граждане не будут принимать участия в конфликте, рассказал раненый лейтенант нацбата ВСУ "Волки да Винчи" Александр Ябчанка в интервью каналу "Эспрессо"."Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны", — высказался Ябчанка.Он также выразил мнение, что все украинцы должны постоянно держать в голове мысль о тотальной мобилизации и принимать участие в боевых действиях если не напрямую, то поддерживая ВСУ финансово.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Как заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин, мобилизацию придется усиливать. О необходимости тотального призыва говорил украинским СМИ и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием
Раненый офицер ВСУ предупредил об угрозе исчезновения Украины
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Украина исчезнет, если все ее граждане не будут принимать участия в конфликте, рассказал раненый лейтенант нацбата ВСУ "Волки да Винчи" Александр Ябчанка в интервью
каналу "Эспрессо".
«
"Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны", — высказался Ябчанка.
Он также выразил мнение, что все украинцы должны постоянно держать в голове мысль о тотальной мобилизации и принимать участие в боевых действиях если не напрямую, то поддерживая ВСУ финансово.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Как заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин, мобилизацию придется усиливать. О необходимости тотального призыва говорил украинским СМИ и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.
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