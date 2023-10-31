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Хуситы заявили о трех попытках нанести удары по Израилю
Хуситы заявили о трех попытках нанести удары по Израилю - РИА Новости, 31.10.2023
Хуситы заявили о трех попытках нанести удары по Израилю
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) утверждает, что трижды наносило удары по территории Израиля баллистическими ракетами и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:45
2023-10-31T17:45
2023-10-31T20:03
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йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 31 окт — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) утверждает, что трижды наносило удары по территории Израиля баллистическими ракетами и начиненными взрывчаткой беспилотниками с момента обострения конфликта в секторе Газа, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья ас-Сариа, его видеообращение показал подконтрольный движению телеканал "Аль-Масира". "Мы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника на оккупированных территориях. Мы подтверждаем, что эта операция является третьей операцией в поддержку наших угнетенных братьев в Палестине", — сказал он. Он пообещал, что хуситы "продолжат наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками, пока не прекратится израильская агрессия". В минувшую пятницу официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез в рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба сообщил, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север, один из дронов был атакован за пределами воздушного пространства Египта, а второй упал в пограничном с Израилем городе Таба. Израильская армия утверждала, что упавший в египетской Табе беспилотник направили хуситы.
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в мире, израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили о трех попытках нанести удары по Израилю
Йеменские хуситы трижды нанесли удары по Израилю в поддержку палестинцев