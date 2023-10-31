https://ria.ru/20231031/udary-1906337037.html
В Палестине сообщили о новых ударах недалеко от больницы "Аль-Кудс"
В Палестине сообщили о новых ударах недалеко от больницы "Аль-Кудс" - РИА Новости, 31.10.2023
В Палестине сообщили о новых ударах недалеко от больницы "Аль-Кудс"
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети X о новых ударах недалеко от больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:50
2023-10-31T08:50
2023-10-31T08:50
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети X о новых ударах недалеко от больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа. Ранее МВД Палестины сообщало, что Израиль нанес удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, где укрываются тысячи людей. "Непрерывные артиллерийские и воздушные удары в области Таль-Альхва в Газе, где расположена больница "Аль-Кудс". Здание дрожит, а перемещенные гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику", - говорится в заявлении PRCS. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Палестине сообщили о новых ударах недалеко от больницы "Аль-Кудс"
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых ударах около больницы "Аль-Кудс"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети X
о новых ударах недалеко от больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа.
Ранее МВД Палестины сообщало, что Израиль
нанес удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, где укрываются тысячи людей.
Будущее Палестины решается на Украине
"Непрерывные артиллерийские и воздушные удары в области Таль-Альхва в Газе, где расположена больница "Аль-Кудс". Здание дрожит, а перемещенные гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику", - говорится в заявлении PRCS.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.