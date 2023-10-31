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Израиль подтвердил гибель мирных жителей при ударе по лагерю беженцев

Израиль подтвердил гибель мирных жителей при ударе по лагерю беженцев - РИА Новости, 01.11.2023

Израиль подтвердил гибель мирных жителей при ударе по лагерю беженцев

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Тель-Авив нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, который привел к гибели большого... РИА Новости, 01.11.2023

2023-10-31T21:50

2023-10-31T21:50

2023-11-01T00:53

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

ближний восток

ссср

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Тель-Авив нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, который привел к гибели большого количества людей. Об этом он сообщил телеканалу CNN."Это трагедия войны", — ответил Хехт на вопрос корреспондента о гражданских, которые стали жертвами атаки.При этом целью авиаудара, по его словам, был командир ХАМАС, который "прятался за спинами мирных жителей".Другой представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус также признал в соцсети X, что армия не располагает подтвержденными сведениями о числе жертв среди гражданских.Ранее во вторник Министерство внутренних дел Газы заявило, что при атаке израильской армии на лагерь беженцев погибли или пострадали не менее 400 человек. Как уточнили в ведомстве, большинство из них женщины и дети.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек

https://ria.ru/20231031/oon-1906192743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, ближний восток, ссср