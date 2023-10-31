https://ria.ru/20231031/turisty-1906451709.html
Спасатели нашли туристов, потерявшихся около перевала Дятлова
Спасатели нашли туристов, потерявшихся около перевала Дятлова - РИА Новости, 31.10.2023
Спасатели нашли туристов, потерявшихся около перевала Дятлова
Двое из пяти туристов, потерявшихся около перевала Дятлова, вышли на связь со спасателями, группу в ближайшее время эвакуируют, сообщил РИА Новости руководителя РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:21
2023-10-31T15:21
2023-10-31T15:21
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Двое из пяти туристов, потерявшихся около перевала Дятлова, вышли на связь со спасателями, группу в ближайшее время эвакуируют, сообщил РИА Новости руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее он рассказал, что 26 октября группа из пяти человек отправилась на сплав по реке Вижай и должна была выйти в понедельник в поселке Вижай, преодолев около 50 километров, но в установленный день этого не произошло. "Двое из пятерых туристов, не вернувшихся из похода, вышли в поселок Вижай и с таксофона сообщили человеку, который их должен был встречать, что они живы", - сказал собеседник агентства. По его сведениям, накануне отправки в путешествие группу туристов из Березовского городского округа предупреждали об опасности, так как по реке уже шла шуга, однако рекомендации были проигнорированы. "Туристы вскоре и сами убедились, что зря не послушались. Отплыв 15 километров от поселка Тохты, группа встала, так как река окончательно перемерзла. Двое из путешественников отправились пешком до ближайшего поселка. Они шли 30 километров и, когда добрались до таксофона, сообщили о случившемся. Трое других любителей рисковать остались на месте сторожить свое имущество. Они все живы", - уточнил представитель полиции. Горелых отметил, что в ближайшее время к месту лагеря, где остаются трое путешественников, выдвинется спасательный отряд.
https://ria.ru/20230914/turisty-1896244036.html
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валерий горелых, свердловская область, новости - туризм
Туризм, Валерий Горелых, Свердловская область, Новости - Туризм
Спасатели нашли туристов, потерявшихся около перевала Дятлова
На Урале спасатели нашли туристов, потерявшихся около перевала Дятлова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Двое из пяти туристов, потерявшихся около перевала Дятлова, вышли на связь со спасателями, группу в ближайшее время эвакуируют, сообщил РИА Новости руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее он рассказал, что 26 октября группа из пяти человек отправилась на сплав по реке Вижай и должна была выйти в понедельник в поселке Вижай, преодолев около 50 километров, но в установленный день этого не произошло.
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"Двое из пятерых туристов, не вернувшихся из похода, вышли в поселок Вижай и с таксофона сообщили человеку, который их должен был встречать, что они живы", - сказал собеседник агентства.
По его сведениям, накануне отправки в путешествие группу туристов из Березовского городского округа предупреждали об опасности, так как по реке уже шла шуга, однако рекомендации были проигнорированы.
«
"Туристы вскоре и сами убедились, что зря не послушались. Отплыв 15 километров от поселка Тохты, группа встала, так как река окончательно перемерзла. Двое из путешественников отправились пешком до ближайшего поселка. Они шли 30 километров и, когда добрались до таксофона, сообщили о случившемся. Трое других любителей рисковать остались на месте сторожить свое имущество. Они все живы", - уточнил представитель полиции.
Горелых отметил, что в ближайшее время к месту лагеря, где остаются трое путешественников, выдвинется спасательный отряд.
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