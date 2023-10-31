https://ria.ru/20231031/tsru-1906369989.html
Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND
Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND - РИА Новости, 31.10.2023
Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND
ЦРУ США участвует в американских военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND, которая с помощью искусственного... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:16
2023-10-31T11:16
2023-10-31T11:20
сша
россия
вашингтон (штат)
игорь кириллов
rand
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ЦРУ США участвует в американских военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND, которая с помощью искусственного интеллекта планировала крупномасштабные биологические атаки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Хотел бы акцентировать ваше внимание на участии Центрального разведывательного управления в реализации военно-биологических программ США. По уже традиционной схеме работа осуществлялась через подрядчиков - университет Джонса Хопкинса и некоммерческую организацию RAND, которые ранее были задействованы в реализации проектов двойного назначения", - сказал Кириллов на брифинге."Участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов. Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак", - отметил генерал.По его словам, в отчете RAND, имеющемся в распоряжении Минобороны РФ, указано, что использование таких подходов "могло бы помочь в планировании и осуществлении биологической атаки"."При этом отмечается, что интеллектуальная система способна выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов", - добавил Кириллов."Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия", - резюмировал он.Американская некоммерческая исследовательская организация ("фабрика мысли") RAND считается аффилированной с Пентагоном и правительством США. Основное назначение всех исследований RAND, согласно установкам самой корпорации, - предоставление услуг анализа для западных чиновников, в частности для политиков США и стран НАТО.
https://ria.ru/20231024/dugina-1904891321.html
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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru.
2023-10-31T11:16
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сша, россия, вашингтон (штат), игорь кириллов, rand, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
США, Россия, Вашингтон (штат), Игорь Кириллов, RAND, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND
МО РФ: исследовательская корпорация RAND участвует в биологических проектах ЦРУ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ЦРУ США участвует в американских военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND, которая с помощью искусственного интеллекта планировала крупномасштабные биологические атаки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Хотел бы акцентировать ваше внимание на участии Центрального разведывательного управления в реализации военно-биологических программ США. По уже традиционной схеме работа осуществлялась через подрядчиков - университет Джонса Хопкинса и некоммерческую организацию RAND, которые ранее были задействованы в реализации проектов двойного назначения", - сказал Кириллов на брифинге.
"Участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов. Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак", - отметил генерал.
По его словам, в отчете RAND, имеющемся в распоряжении Минобороны РФ, указано, что использование таких подходов "могло бы помочь в планировании и осуществлении биологической атаки".
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"При этом отмечается, что интеллектуальная система способна выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов", - добавил Кириллов.
"Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона
по нераспространению биологического оружия", - резюмировал он.
Американская некоммерческая исследовательская организация ("фабрика мысли") RAND считается аффилированной с Пентагоном
и правительством США. Основное назначение всех исследований RAND, согласно установкам самой корпорации, - предоставление услуг анализа для западных чиновников, в частности для политиков США и стран НАТО
.
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