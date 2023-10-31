https://ria.ru/20231031/tsru-1906369989.html

Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND

Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND - РИА Новости, 31.10.2023

Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND

ЦРУ США участвует в американских военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND, которая с помощью искусственного... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:16

2023-10-31T11:16

2023-10-31T11:20

сша

россия

вашингтон (штат)

игорь кириллов

rand

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ЦРУ США участвует в американских военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND, которая с помощью искусственного интеллекта планировала крупномасштабные биологические атаки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Хотел бы акцентировать ваше внимание на участии Центрального разведывательного управления в реализации военно-биологических программ США. По уже традиционной схеме работа осуществлялась через подрядчиков - университет Джонса Хопкинса и некоммерческую организацию RAND, которые ранее были задействованы в реализации проектов двойного назначения", - сказал Кириллов на брифинге."Участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов. Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак", - отметил генерал.По его словам, в отчете RAND, имеющемся в распоряжении Минобороны РФ, указано, что использование таких подходов "могло бы помочь в планировании и осуществлении биологической атаки"."При этом отмечается, что интеллектуальная система способна выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов", - добавил Кириллов."Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия", - резюмировал он.Американская некоммерческая исследовательская организация ("фабрика мысли") RAND считается аффилированной с Пентагоном и правительством США. Основное назначение всех исследований RAND, согласно установкам самой корпорации, - предоставление услуг анализа для западных чиновников, в частности для политиков США и стран НАТО.

https://ria.ru/20231024/dugina-1904891321.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904752358.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2023-10-31T11:16 true PT2M06S

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сша, россия, вашингтон (штат), игорь кириллов, rand, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф)