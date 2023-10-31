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Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева - РИА Новости, 31.10.2023
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14:22 31.10.2023 (обновлено: 15:06 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/tsarev-1906428097.html
Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева
Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева - РИА Новости, 31.10.2023
Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева
Координатор покушения на Олега Царева рассказал, что по заданию Службы безопасности Украины устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал общественный... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:22
2023-10-31T15:06
ялта
олег царев
фсб
служба безопасности украины
верховная рада украины
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Координатор покушения на Олега Царева рассказал, что по заданию Службы безопасности Украины устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал общественный деятель, видеозапись с этим признанием обнародовала ФСБ России. ФСБ сообщила во вторник о задержании жителя Ялты, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом Верховной рады Олегом Царевым и оборудовавшего тайник со "средствами поражения". Задержанный сообщил, что в январе нынешнего года его завербовала СБУ "для подготовки покушения на общественного российского деятеля Олега Анатольевича Царева, который проживает в городе Ялта на территории санатория имени Кирова". Он также рассказал, что получал указания по сбору информации для подготовки покушения, данных о передвижении и местонахождении Царева, а также по подбору мест для хранения оружия. Как сообщил задержанный, в феврале 2023 года он устроился на работу в санаторий имени Кирова "для получения полноценной информации" с целью подготовки покушения. В минувший понедельник, по его словам, он был задержан сотрудниками ФСБ. В ночь с 26 на 27 октября в Ялте было совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать.
https://ria.ru/20231031/tsarev-1906417654.html
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ялта
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Задержание и допрос координатора покушения на Царева
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ялта, олег царев, фсб, служба безопасности украины, верховная рада украины, республика крым, происшествия
Ялта, Олег Царев, ФСБ, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Республика Крым, Происшествия
Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева

ФСБ: координатор покушения на Царева устроился работать в санаторий, где тот жил

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Координатор покушения на Олега Царева рассказал, что по заданию Службы безопасности Украины устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал общественный деятель, видеозапись с этим признанием обнародовала ФСБ России.
ФСБ сообщила во вторник о задержании жителя Ялты, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом Верховной рады Олегом Царевым и оборудовавшего тайник со "средствами поражения".
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева
Вчера, 13:54
Задержанный сообщил, что в январе нынешнего года его завербовала СБУ "для подготовки покушения на общественного российского деятеля Олега Анатольевича Царева, который проживает в городе Ялта на территории санатория имени Кирова".
Он также рассказал, что получал указания по сбору информации для подготовки покушения, данных о передвижении и местонахождении Царева, а также по подбору мест для хранения оружия.
Как сообщил задержанный, в феврале 2023 года он устроился на работу в санаторий имени Кирова "для получения полноценной информации" с целью подготовки покушения.
В минувший понедельник, по его словам, он был задержан сотрудниками ФСБ.
В ночь с 26 на 27 октября в Ялте было совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Состояние Олега Царева удовлетворительное, сообщили в ФСБ
Вчера, 13:53
 
ЯлтаОлег ЦаревФСБСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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