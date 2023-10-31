https://ria.ru/20231031/tsarev-1906428097.html
Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева
Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева - РИА Новости, 31.10.2023
Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева
Координатор покушения на Олега Царева рассказал, что по заданию Службы безопасности Украины устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал общественный... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:22
2023-10-31T14:22
2023-10-31T15:06
ялта
олег царев
фсб
служба безопасности украины
верховная рада украины
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906434454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c89ac67816c9b85474dc1283cf97e0d6.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Координатор покушения на Олега Царева рассказал, что по заданию Службы безопасности Украины устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал общественный деятель, видеозапись с этим признанием обнародовала ФСБ России. ФСБ сообщила во вторник о задержании жителя Ялты, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом Верховной рады Олегом Царевым и оборудовавшего тайник со "средствами поражения". Задержанный сообщил, что в январе нынешнего года его завербовала СБУ "для подготовки покушения на общественного российского деятеля Олега Анатольевича Царева, который проживает в городе Ялта на территории санатория имени Кирова". Он также рассказал, что получал указания по сбору информации для подготовки покушения, данных о передвижении и местонахождении Царева, а также по подбору мест для хранения оружия. Как сообщил задержанный, в феврале 2023 года он устроился на работу в санаторий имени Кирова "для получения полноценной информации" с целью подготовки покушения. В минувший понедельник, по его словам, он был задержан сотрудниками ФСБ. В ночь с 26 на 27 октября в Ялте было совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать.
https://ria.ru/20231031/tsarev-1906417654.html
https://ria.ru/20231031/fsb-1906417439.html
ялта
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906434454_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4baffba9249e265ca2dc25de2c6f7fb7.jpg
Задержание и допрос координатора покушения на Царева
Задержание и допрос координатора покушения на Царева
2023-10-31T14:22
true
PT2M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, олег царев, фсб, служба безопасности украины, верховная рада украины, республика крым, происшествия
Ялта, Олег Царев, ФСБ, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Республика Крым, Происшествия
Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева
ФСБ: координатор покушения на Царева устроился работать в санаторий, где тот жил
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Координатор покушения на Олега Царева рассказал, что по заданию Службы безопасности Украины устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал общественный деятель, видеозапись с этим признанием обнародовала ФСБ России.
ФСБ сообщила во вторник о задержании жителя Ялты
, по заданию СБУ
организовавшего слежку за экс-депутатом Верховной рады
Олегом Царевым и оборудовавшего тайник со "средствами поражения".
ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева
Задержанный сообщил, что в январе нынешнего года его завербовала СБУ "для подготовки покушения на общественного российского деятеля Олега Анатольевича Царева, который проживает в городе Ялта на территории санатория имени Кирова".
Он также рассказал, что получал указания по сбору информации для подготовки покушения, данных о передвижении и местонахождении Царева, а также по подбору мест для хранения оружия.
Как сообщил задержанный, в феврале 2023 года он устроился на работу в санаторий имени Кирова "для получения полноценной информации" с целью подготовки покушения.
В минувший понедельник, по его словам, он был задержан сотрудниками ФСБ.
В ночь с 26 на 27 октября в Ялте было совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать.
Состояние Олега Царева удовлетворительное, сообщили в ФСБ