https://ria.ru/20231031/tsarev-1906428097.html

Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева

Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева - РИА Новости, 31.10.2023

Стали известны подробности о координаторе покушения на Царева

Координатор покушения на Олега Царева рассказал, что по заданию Службы безопасности Украины устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал общественный... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:22

2023-10-31T14:22

2023-10-31T15:06

ялта

олег царев

фсб

служба безопасности украины

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происшествия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Координатор покушения на Олега Царева рассказал, что по заданию Службы безопасности Украины устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал общественный деятель, видеозапись с этим признанием обнародовала ФСБ России. ФСБ сообщила во вторник о задержании жителя Ялты, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом Верховной рады Олегом Царевым и оборудовавшего тайник со "средствами поражения". Задержанный сообщил, что в январе нынешнего года его завербовала СБУ "для подготовки покушения на общественного российского деятеля Олега Анатольевича Царева, который проживает в городе Ялта на территории санатория имени Кирова". Он также рассказал, что получал указания по сбору информации для подготовки покушения, данных о передвижении и местонахождении Царева, а также по подбору мест для хранения оружия. Как сообщил задержанный, в феврале 2023 года он устроился на работу в санаторий имени Кирова "для получения полноценной информации" с целью подготовки покушения. В минувший понедельник, по его словам, он был задержан сотрудниками ФСБ. В ночь с 26 на 27 октября в Ялте было совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать.

https://ria.ru/20231031/tsarev-1906417654.html

https://ria.ru/20231031/fsb-1906417439.html

ялта

республика крым

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Задержание и допрос координатора покушения на Царева Задержание и допрос координатора покушения на Царева 2023-10-31T14:22 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ялта, олег царев, фсб, служба безопасности украины, верховная рада украины, республика крым, происшествия