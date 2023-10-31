https://ria.ru/20231031/tsarev-1906417654.html

ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева

ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева - РИА Новости, 31.10.2023

ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева

Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, говорится в сообщении ЦОС ФСБ... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:54

2023-10-31T13:54

2023-10-31T13:56

ялта

олег царев

верховная рада украины

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября в Ялте. "В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231031/tsarev-1906416841.html

ялта

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

ялта, олег царев, верховная рада украины, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)