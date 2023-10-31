https://ria.ru/20231031/tsarev-1906417654.html
ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева
ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева - РИА Новости, 31.10.2023
ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева
Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, говорится в сообщении ЦОС ФСБ... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:54
2023-10-31T13:54
2023-10-31T13:56
ялта
олег царев
верховная рада украины
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября в Ялте. "В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231031/tsarev-1906416841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, олег царев, верховная рада украины, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ялта, Олег Царев, Верховная Рада Украины, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева
ФСБ получила доказательства причастности спецслужб Украины к покушению на Царева