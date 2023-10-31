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ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева - РИА Новости, 31.10.2023
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13:54 31.10.2023 (обновлено: 13:56 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/tsarev-1906417654.html
ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева
ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева - РИА Новости, 31.10.2023
ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева
Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, говорится в сообщении ЦОС ФСБ... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:54
2023-10-31T13:56
ялта
олег царев
верховная рада украины
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября в Ялте. "В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур", - говорится в сообщении.
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ялта, олег царев, верховная рада украины, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ялта, Олег Царев, Верховная Рада Украины, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ получила доказательства причастности Киева к покушению на Царева

ФСБ получила доказательства причастности спецслужб Украины к покушению на Царева

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября в Ялте.
"В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур", - говорится в сообщении.
Задержание и допрос координатора покушения на Царева
ФСБ задержала координатора покушения на Олега Царева
Вчера, 13:51
 
ЯлтаОлег ЦаревВерховная Рада УкраиныПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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