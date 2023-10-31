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ФСБ задержала координатора покушения на Олега Царева - РИА Новости, 31.10.2023
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13:51 31.10.2023 (обновлено: 14:55 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/tsarev-1906416841.html
ФСБ задержала координатора покушения на Олега Царева
ФСБ задержала координатора покушения на Олега Царева - РИА Новости, 31.10.2023
ФСБ задержала координатора покушения на Олега Царева
ФСБ задержала жителя Ялты, который организовал по заданию СБУ слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царевым и оборудовал тайник со средствами... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:51
2023-10-31T14:55
происшествия
ялта
олег царев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир рогов
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Ялты, который организовал по заданию СБУ слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царевым и оборудовал тайник со средствами поражения, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."Согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О. А. является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым О. А., оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении. Последний задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях", — говорится в релизе.Задержанный признался, что его завербовали в январе 2023 года. В феврале он устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал общественный деятель. Координатор получал указания по сбору информации для подготовки покушения, данных о передвижении и местонахождении Царева, а также по подбору мест для хранения оружия.При обысках у него нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.Как следует из опубликованной ФСБ аудиозаписи телефонного диалога, куратор от службы безопасности Украины советовал координатору покушения "не переживать" и уверял, что об их общении никто не знает и никто не мог прослушать разговор.В ЦОС уточнили, что продолжают искать исполнителя покушения на Царева, а также тех, кто содействовал украинским спецслужбам. Угрозы жизни бывшего нардепа нет, его состояние оценивают как удовлетворительное. В отношении Царева и членов его семьи приняли необходимые меры безопасности.Покушение на ЦареваО покушении на Царева стало известно в минувшую пятницу. Как отметил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, он получил огнестрельное ранение и попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. По данным администратора Telegram-канала экс-депутата, в него дважды выстрелили около полуночи на территории санатория, где живет бывший политик.Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от Партии регионов, заместителем главы фракции. Он выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 2014-го, но позднее снял свою кандидатуру. Царев поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии — союза ДНР и ЛНР. Впоследствии экс-депутат ушел из политики и занялся управлением оздоровительными клиниками на Черном море.Когда незадолго до начала спецоперации газета Financial Times написала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот заявил, что он теперь директор санатория в Ялте и не представляет интереса даже для телевидения.На Украине Царева заочно осудили на 12 лет за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя". Кроме того, в мае этого года ему заочно предъявили обвинения в госизмене.
https://ria.ru/20231027/ukazanie-1905727036.html
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Задержание и допрос координатора покушения на Царева
Задержание и допрос координатора покушения на Царева
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происшествия, ялта, олег царев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир рогов, украина, служба безопасности украины, фсб, верховная рада украины
Происшествия, Ялта, Олег Царев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Владимир Рогов, Украина, Служба безопасности Украины, ФСБ, Верховная Рада Украины
ФСБ задержала координатора покушения на Олега Царева

ФСБ задержала в Ялте координатора покушения на Олега Царева, он дал показания

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Ялты, который организовал по заданию СБУ слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царевым и оборудовал тайник со средствами поражения, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
"Согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О. А. является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым О. А., оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении. Последний задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях", — говорится в релизе.
Задержанный признался, что его завербовали в январе 2023 года. В феврале он устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал общественный деятель. Координатор получал указания по сбору информации для подготовки покушения, данных о передвижении и местонахождении Царева, а также по подбору мест для хранения оружия.
При обысках у него нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
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Как следует из опубликованной ФСБ аудиозаписи телефонного диалога, куратор от службы безопасности Украины советовал координатору покушения "не переживать" и уверял, что об их общении никто не знает и никто не мог прослушать разговор.
В ЦОС уточнили, что продолжают искать исполнителя покушения на Царева, а также тех, кто содействовал украинским спецслужбам. Угрозы жизни бывшего нардепа нет, его состояние оценивают как удовлетворительное. В отношении Царева и членов его семьи приняли необходимые меры безопасности.
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Покушение на Царева

О покушении на Царева стало известно в минувшую пятницу. Как отметил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, он получил огнестрельное ранение и попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. По данным администратора Telegram-канала экс-депутата, в него дважды выстрелили около полуночи на территории санатория, где живет бывший политик.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.
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Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от Партии регионов, заместителем главы фракции. Он выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 2014-го, но позднее снял свою кандидатуру. Царев поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии — союза ДНР и ЛНР. Впоследствии экс-депутат ушел из политики и занялся управлением оздоровительными клиниками на Черном море.
Когда незадолго до начала спецоперации газета Financial Times написала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот заявил, что он теперь директор санатория в Ялте и не представляет интереса даже для телевидения.
На Украине Царева заочно осудили на 12 лет за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя". Кроме того, в мае этого года ему заочно предъявили обвинения в госизмене.
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ПроисшествияЯлтаОлег ЦаревФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВладимир РоговУкраинаСлужба безопасности УкраиныФСБВерховная Рада Украины
 
 
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