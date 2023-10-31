https://ria.ru/20231031/tsarev-1906317145.html

"Боится заговора": в США рассказали про тревожный приказ Зеленского СБУ

"Боится заговора": в США рассказали про тревожный приказ Зеленского СБУ - РИА Новости, 31.10.2023

"Боится заговора": в США рассказали про тревожный приказ Зеленского СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский опасается заговора в ВСУ, поэтому отдает приказы об убийстве тех, кого считает возможной заменой себе, заявил бывший... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T01:45

2023-10-31T01:45

2023-10-31T01:45

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

владимир зеленский

олег царев

игорь коломойский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается заговора в ВСУ, поэтому отдает приказы об убийстве тех, кого считает возможной заменой себе, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге на сайте Weapons and Strategy."Зеленский очевидно знает, что его могут заменить, и боится сдекли между российскими и украинскими военными. Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева", — предположил эксперт.Брайен отметил, что у СБУ уже есть большой опыт покушений на политических оппонентов Зеленского. Аналитик также обратил внимание на арест украинского олигарха Игоря Коломойского по обвинению в мошенничестве."Если военная ситуация продолжит ухудшаться, а конгресс США отзовет хотя бы часть денег для Украины, правление Зеленского может подойти к концу. Он сядет на мель", — резюмировал экс-чиновник.В пятницу глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев получил огнестрельные ранения и попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. По информации администратора Telegram-канала экс-нардепа, в него дважды выстрелили около полуночи на территории санатория в Ялте.ФСБ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Сейчас проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.Незадолго до начала СВО Financial Times со ссылкой на западную разведку писала, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине. Политик опроверг эти слухи и пошутил, что его "даже не приглашают выступать на телевидении", потому что его должность директора санатория в Ялте "недостаточно важна".На Украине Царева в связи со своей поддержкой Донбасса заочно осудили на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность" страны и "попытку свержения конституционного строя".

https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906302245.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906080897.html

https://ria.ru/20220824/oppozitsiya-1811394810.html

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сша, украина, россия, владимир зеленский, олег царев, игорь коломойский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины