"Боится заговора": в США рассказали про тревожный приказ Зеленского СБУ
Экс-чиновник Пентагона Брайен: Зеленский отдал приказ о покушении на Царева
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается заговора в ВСУ, поэтому отдает приказы об убийстве тех, кого считает возможной заменой себе, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге на сайте Weapons and Strategy.
"Зеленский очевидно знает, что его могут заменить, и боится сдекли между российскими и украинскими военными. Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева", — предположил эксперт.
Брайен отметил, что у СБУ уже есть большой опыт покушений на политических оппонентов Зеленского. Аналитик также обратил внимание на арест украинского олигарха Игоря Коломойского по обвинению в мошенничестве.
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"Если военная ситуация продолжит ухудшаться, а конгресс США отзовет хотя бы часть денег для Украины, правление Зеленского может подойти к концу. Он сядет на мель", — резюмировал экс-чиновник.
В пятницу глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев получил огнестрельные ранения и попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. По информации администратора Telegram-канала экс-нардепа, в него дважды выстрелили около полуночи на территории санатория в Ялте.
ФСБ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Сейчас проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Незадолго до начала СВО Financial Times со ссылкой на западную разведку писала, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине. Политик опроверг эти слухи и пошутил, что его "даже не приглашают выступать на телевидении", потому что его должность директора санатория в Ялте "недостаточно важна".
На Украине Царева в связи со своей поддержкой Донбасса заочно осудили на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность" страны и "попытку свержения конституционного строя".