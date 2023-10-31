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"Боится заговора": в США рассказали про тревожный приказ Зеленского СБУ - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:45 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/tsarev-1906317145.html
"Боится заговора": в США рассказали про тревожный приказ Зеленского СБУ
"Боится заговора": в США рассказали про тревожный приказ Зеленского СБУ - РИА Новости, 31.10.2023
"Боится заговора": в США рассказали про тревожный приказ Зеленского СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский опасается заговора в ВСУ, поэтому отдает приказы об убийстве тех, кого считает возможной заменой себе, заявил бывший... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T01:45
2023-10-31T01:45
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
владимир зеленский
олег царев
игорь коломойский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается заговора в ВСУ, поэтому отдает приказы об убийстве тех, кого считает возможной заменой себе, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге на сайте Weapons and Strategy."Зеленский очевидно знает, что его могут заменить, и боится сдекли между российскими и украинскими военными. Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева", — предположил эксперт.Брайен отметил, что у СБУ уже есть большой опыт покушений на политических оппонентов Зеленского. Аналитик также обратил внимание на арест украинского олигарха Игоря Коломойского по обвинению в мошенничестве."Если военная ситуация продолжит ухудшаться, а конгресс США отзовет хотя бы часть денег для Украины, правление Зеленского может подойти к концу. Он сядет на мель", — резюмировал экс-чиновник.В пятницу глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев получил огнестрельные ранения и попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. По информации администратора Telegram-канала экс-нардепа, в него дважды выстрелили около полуночи на территории санатория в Ялте.ФСБ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Сейчас проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.Незадолго до начала СВО Financial Times со ссылкой на западную разведку писала, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине. Политик опроверг эти слухи и пошутил, что его "даже не приглашают выступать на телевидении", потому что его должность директора санатория в Ялте "недостаточно важна".На Украине Царева в связи со своей поддержкой Донбасса заочно осудили на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность" страны и "попытку свержения конституционного строя".
https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906302245.html
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906080897.html
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сша, украина, россия, владимир зеленский, олег царев, игорь коломойский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олег Царев, Игорь Коломойский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
"Боится заговора": в США рассказали про тревожный приказ Зеленского СБУ

Экс-чиновник Пентагона Брайен: Зеленский отдал приказ о покушении на Царева

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается заговора в ВСУ, поэтому отдает приказы об убийстве тех, кого считает возможной заменой себе, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге на сайте Weapons and Strategy.
"Зеленский очевидно знает, что его могут заменить, и боится сдекли между российскими и украинскими военными. Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева", — предположил эксперт.
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Брайен отметил, что у СБУ уже есть большой опыт покушений на политических оппонентов Зеленского. Аналитик также обратил внимание на арест украинского олигарха Игоря Коломойского по обвинению в мошенничестве.
«
"Если военная ситуация продолжит ухудшаться, а конгресс США отзовет хотя бы часть денег для Украины, правление Зеленского может подойти к концу. Он сядет на мель", — резюмировал экс-чиновник.
В пятницу глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев получил огнестрельные ранения и попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. По информации администратора Telegram-канала экс-нардепа, в него дважды выстрелили около полуночи на территории санатория в Ялте.
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ФСБ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Сейчас проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Незадолго до начала СВО Financial Times со ссылкой на западную разведку писала, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине. Политик опроверг эти слухи и пошутил, что его "даже не приглашают выступать на телевидении", потому что его должность директора санатория в Ялте "недостаточно важна".
На Украине Царева в связи со своей поддержкой Донбасса заочно осудили на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность" страны и "попытку свержения конституционного строя".
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОлег ЦаревИгорь КоломойскийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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