https://ria.ru/20231031/trevoga-1906562990.html
В Киевской области второй раз за час объявили воздушную тревогу
В Киевской области второй раз за час объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023
В Киевской области второй раз за час объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за час объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.11.2023
2023-10-31T23:46
2023-10-31T23:46
2023-11-01T00:01
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за час объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, новый сигнал тревоги прозвучал в 22.43 (23.43 мск).Ранее в 22.48 мск сигнал воздушной тревоги уже объявлялся в Киеве и Киевской области, а затем и в ряде других областей Украины.Кроме Киевской области тревога продолжает звучать в Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киевская область, украина, киев, в мире, вооруженные силы рф
Киевская область, Украина, Киев, В мире, Вооруженные силы РФ
В Киевской области второй раз за час объявили воздушную тревогу
В Киевской области второй раз за час объявили воздушную тревогу