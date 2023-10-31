https://ria.ru/20231031/tragediya-1906327012.html
Во Владивостоке нашли тело ребенка
Во Владивостоке нашли тело ребенка - РИА Новости, 31.10.2023
Во Владивостоке нашли тело ребенка
Правоохранители проводят проверку по факту убийства во Владивостоке ребенка 2018 года рождения, к преступлению может быть причастна его мать, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T05:09
2023-10-31T05:09
2023-10-31T05:09
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по факту убийства во Владивостоке ребенка 2018 года рождения, к преступлению может быть причастна его мать, сообщает прокуратура Приморья. "Утром 31 октября 2023 года в орган внутренних дел поступило сообщение об обнаружении мальчика 2018 года рождения с ножевыми ранениями. В результате осмотра места происшествия в доме на улице Демьяна Бедного во Владивостоке предварительно установлено, что к гибели ребенка может быть причастна его мать 1978 года рождения", - говорится в сообщении. Будет установлено психическое состояние подозреваемой. Также прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в деятельности органов системы профилактики.
https://ria.ru/20231027/taksist-1905740875.html
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происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
Во Владивостоке нашли тело ребенка
Прокуратура: во Владивостоке нашли тело ребенка, может быть причастна мать