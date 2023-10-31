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На Украине заявили о серьезном повреждении ТЭС в прифронтовом регионе
На Украине заявили о серьезном повреждении ТЭС в прифронтовом регионе - РИА Новости, 31.10.2023
На Украине заявили о серьезном повреждении ТЭС в прифронтовом регионе
Украинский энергохолдинг ДТЭК утверждает в Telegram-канале, что в одном из прифронтовых регионов страны серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:32
2023-10-31T11:32
2023-10-31T11:32
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК утверждает в Telegram-канале, что в одном из прифронтовых регионов страны серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. "Вчера вечером Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование", - говорится в публикации ДТЭК. Точных данных о местоположении ТЭС не приводится. По версии украинских СМИ, речь идет о ТЭС в городе Курахово в подконтрольной Киеву части ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ДТЭК
На Украине заявили о серьезном повреждении ТЭС в прифронтовом регионе
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении ТЭС в прифронтовом регионе