https://ria.ru/20231031/tes-1906373749.html

На Украине заявили о серьезном повреждении ТЭС в прифронтовом регионе

На Украине заявили о серьезном повреждении ТЭС в прифронтовом регионе - РИА Новости, 31.10.2023

На Украине заявили о серьезном повреждении ТЭС в прифронтовом регионе

Украинский энергохолдинг ДТЭК утверждает в Telegram-канале, что в одном из прифронтовых регионов страны серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:32

2023-10-31T11:32

2023-10-31T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дтэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК утверждает в Telegram-канале, что в одном из прифронтовых регионов страны серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. "Вчера вечером Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование", - говорится в публикации ДТЭК. Точных данных о местоположении ТЭС не приводится. По версии украинских СМИ, речь идет о ТЭС в городе Курахово в подконтрольной Киеву части ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231031/vzryvy-1906329232.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дтэк