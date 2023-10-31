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В США заявили о возросшей угрозе терактов из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2023
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18:37 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/terakty-1906505324.html
В США заявили о возросшей угрозе терактов из-за ситуации на Ближнем Востоке
В США заявили о возросшей угрозе терактов из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2023
В США заявили о возросшей угрозе терактов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о возросшей угрозе терактов в Штатах на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:37
2023-10-31T18:37
в мире
израиль
владимир путин
хамас
фбр
оон
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о возросшей угрозе терактов в Штатах на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Как заявил Рэй на слушаниях в комитете сената, уровень террористической угрозы был повышен в течение года, но "продолжающаяся война на Ближнем Востоке подняла угрозу нападения на американцев в США на совершенно другой уровень". Ранее глава ФБР заявлял, что не владеет данными о том, что ХАМАС может "проводить операции" в Штатах, но исключать такую возможность нельзя. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231031/antisemitizm-1906502482.html
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
израиль
сша
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в мире, израиль, владимир путин, хамас, фбр, оон, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, ФБР, ООН, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США заявили о возросшей угрозе терактов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Глава ФБР: угроза терактов в США возросла из-за ситуации в Израиле и Палестине

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о возросшей угрозе терактов в Штатах на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Как заявил Рэй на слушаниях в комитете сената, уровень террористической угрозы был повышен в течение года, но "продолжающаяся война на Ближнем Востоке подняла угрозу нападения на американцев в США на совершенно другой уровень".
Ранее глава ФБР заявлял, что не владеет данными о том, что ХАМАС может "проводить операции" в Штатах, но исключать такую возможность нельзя.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В США заявили о росте антисемитизма
Вчера, 18:28
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильский танк Меркава - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
"Байден этого точно не хочет". К чему готовятся на Ближнем Востоке
28 октября, 08:00
 
В миреИзраильВладимир ПутинХАМАСФБРООНСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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