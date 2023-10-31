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Власти Таиланда утвердили безвизовый въезд для россиян на 90 дней - РИА Новости, 31.10.2023
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Туризм
 
17:28 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/tailand-1906483285.html
Власти Таиланда утвердили безвизовый въезд для россиян на 90 дней
Власти Таиланда утвердили безвизовый въезд для россиян на 90 дней - РИА Новости, 31.10.2023
Власти Таиланда утвердили безвизовый въезд для россиян на 90 дней
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил приказ министерства внутренних дел Таиланда о введении в действие временного порядка безвизового въезда... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:28
2023-10-31T17:28
туризм
новости - туризм
таиланд
россия
пхукет (остров)
владимир соснов
сеттха тхависин
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БАНГКОК, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил приказ министерства внутренних дел Таиланда о введении в действие временного порядка безвизового въезда россиян в страну на 90 дней, сообщается в Telegram-канале генерального консульства РФ в городе Пхукет, которое получило уведомление об этом от иммиграционной полиции. Ранее кабинет министров Таиланда поручил МВД страны разработать приказ, временно разрешающий 90-дневный безвизовой въезд для граждан России. Новый порядок начинает действовать в среду 1 ноября. "В течение указанного периода при пересечении границы в паспорта россиян, прибывающих без виз, будут проставляться 90-дневные штампы", – также информирует генконсульство. Российские дипломаты также поясняют, что утвержденный указ не предусматривает для россиян возможности продлить срок пребывания в Таиланде после окончания разрешенного 90-дневного периода, как и возможности оформления в этот период визы, например, учебной или рабочей. "По информации иммиграционной полиции, указ вступил в силу после утверждения премьер-министром, и россияне, которые прибудут в Таиланд 1 ноября, уже смогут воспользоваться новым порядком безвизового въезда", – сказал РИА Новости во вторник генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. Он также сообщил агентству, что дипломаты генконсульства встречались с руководством иммиграционной полиции провинции Пхукет для уточнения деталей нового порядка безвизового въезда. "Помимо того, что указано в нашем сообщении в телеграм-канале, руководство иммиграционной полиции провинции Пхукет также обратилось с просьбой к генконсульству напомнить российским гражданам, въезжающим в Таиланд на 90 дней, о том, что в стране действует порядок, при котором гостиницы, гестхаусы и частные арендодатели обязаны уведомлять иммиграционную полицию о проживании на территории принадлежащих им объектов недвижимости иностранных граждан", – заявил Соснов. Между Россией и Таиландом действует межправительственное соглашение, по которому в порядке взаимности граждане обеих стран имеют право на безвизовой въезд в страну-партнер по соглашению на 30 дней. В сентябре Таиланд в одностороннем порядке разрешил россиянам продлевать безвизовое пребывание еще на 30 дней без выезда из страны. С 1 ноября начинает действовать новый, 90-дневный режим безвизового въезда.
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7 495 645-6601
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новости - туризм, таиланд, россия, пхукет (остров), владимир соснов, сеттха тхависин
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Россия, Пхукет (остров), Владимир Соснов, Сеттха Тхависин
Власти Таиланда утвердили безвизовый въезд для россиян на 90 дней

Премьер Таиланда утвердил порядок безвизового въезда россиян на 90 дней

© iStock.com / blooduaТуристка любуется пляжем Лаем Синг на Пхукете
Туристка любуется пляжем Лаем Синг на Пхукете - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© iStock.com / bloodua
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БАНГКОК, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил приказ министерства внутренних дел Таиланда о введении в действие временного порядка безвизового въезда россиян в страну на 90 дней, сообщается в Telegram-канале генерального консульства РФ в городе Пхукет, которое получило уведомление об этом от иммиграционной полиции.
Ранее кабинет министров Таиланда поручил МВД страны разработать приказ, временно разрешающий 90-дневный безвизовой въезд для граждан России. Новый порядок начинает действовать в среду 1 ноября.
"В течение указанного периода при пересечении границы в паспорта россиян, прибывающих без виз, будут проставляться 90-дневные штампы", – также информирует генконсульство.
Российские дипломаты также поясняют, что утвержденный указ не предусматривает для россиян возможности продлить срок пребывания в Таиланде после окончания разрешенного 90-дневного периода, как и возможности оформления в этот период визы, например, учебной или рабочей.
"По информации иммиграционной полиции, указ вступил в силу после утверждения премьер-министром, и россияне, которые прибудут в Таиланд 1 ноября, уже смогут воспользоваться новым порядком безвизового въезда", – сказал РИА Новости во вторник генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. Он также сообщил агентству, что дипломаты генконсульства встречались с руководством иммиграционной полиции провинции Пхукет для уточнения деталей нового порядка безвизового въезда.
"Помимо того, что указано в нашем сообщении в телеграм-канале, руководство иммиграционной полиции провинции Пхукет также обратилось с просьбой к генконсульству напомнить российским гражданам, въезжающим в Таиланд на 90 дней, о том, что в стране действует порядок, при котором гостиницы, гестхаусы и частные арендодатели обязаны уведомлять иммиграционную полицию о проживании на территории принадлежащих им объектов недвижимости иностранных граждан", – заявил Соснов.
Между Россией и Таиландом действует межправительственное соглашение, по которому в порядке взаимности граждане обеих стран имеют право на безвизовой въезд в страну-партнер по соглашению на 30 дней. В сентябре Таиланд в одностороннем порядке разрешил россиянам продлевать безвизовое пребывание еще на 30 дней без выезда из страны. С 1 ноября начинает действовать новый, 90-дневный режим безвизового въезда.
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ТуризмНовости - ТуризмТаиландРоссияПхукет (остров)Владимир СосновСеттха Тхависин
 
 
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