https://ria.ru/20231031/svyaz-1906503407.html

В Ивановской области обеспечат надежную связь в 37 малых населенных пунктах

В Ивановской области обеспечат надежную связь в 37 малых населенных пунктах - РИА Новости, 31.10.2023

В Ивановской области обеспечат надежную связь в 37 малых населенных пунктах

До конца года в Ивановской области обеспечат надежной мобильной связью и интернетом по федеральному проекту жителей 26 малых населенных пунктов, сообщил РИА... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:31

2023-10-31T18:31

2023-10-31T18:31

ивановская область

ивановская область

мобильная связь

интернет

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ИВАНОВО, 31 окт – РИА Новости. До конца года в Ивановской области обеспечат надежной мобильной связью и интернетом по федеральному проекту жителей 26 малых населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "По поручению губернатора Станислава Воскресенского по итогам встреч с жителями в муниципальных образованиях в текущем году базовые станции, которые обеспечивают стабильный доступ к мобильной связи и интернету, построены в деревне Малышево и в селе Котцыно. До конца 2023 года также по результатам обращений жителей базовые станции построят в селах Бережок, Красногорский и Демидово", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что базовые станции подключают преимущественно волоконно-оптическими линиями связи, что обеспечивает стабильную работу интернета, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов оптической инфраструктурой. Всего в этом году новые базовые станции построены в восьми населенных пунктах, еще пять населенных пунктов обеспечены связью и интернетом дополнительно вне квоты, выделенной на регион Минцифры. До конца 2023 года новые базовые станции появятся еще в 13 малых населенных пунктах региона. Работы ведутся по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства", который рассчитан до 2030 года. С 2022 года в деревнях и селах с численностью не менее 100 жителей уже построено 24 базовых станции, к концу текущего года это число достигнет 37.

https://ria.ru/20230929/dorogi-1899504603.html

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ивановская область, мобильная связь, интернет