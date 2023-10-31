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В Германии предупредили о неизбежном сдвиге из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 31.10.2023 (обновлено: 05:26 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/suverenitet-1906326865.html
В Германии предупредили о неизбежном сдвиге из-за произошедшего на Украине
В Германии предупредили о неизбежном сдвиге из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 31.10.2023
В Германии предупредили о неизбежном сдвиге из-за произошедшего на Украине
Украина стала марионеткой США в войне за мировой порядок, Евросоюзу следует готовиться к многополярному миру, заявил депутат Европарламента от партии... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T05:20
2023-10-31T05:26
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
европарламент
евросоюз
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украина стала марионеткой США в войне за мировой порядок, Евросоюзу следует готовиться к многополярному миру, заявил депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Крах в интервью американскому изданию American Conservative."Это война связана с желанием Америки потеснить Россию. Это война за мировой порядок. И Вашингтон по сути взял контроль над Киевом", — отметил политик.По мнению Краха, сейчас в мире всего три государства, которые обладают наивысшим уровнем суверенитета и могут не оглядываться на интересы своих соседей: Россия, США и Китай.Депутат ожидает постепенного распада коллективного Запада из-за того, что Штаты перестанут быть "европейской" страной. По его мнению, конфликт на Украине уже сейчас ставит под вопрос доминирование Вашингтона в Европе."Многополярный мировой порядок неизбежен. Это означает, что Евросоюзу потребуется &lt;...&gt; развивать отношения не только США, но также с Россией, Китаем, Индием и т.д.", — считает Крах.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва ожидает "проявления ростков здравого смысла" в отношении военной помощи Запада Киеву. По его словам, Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Президент также подчеркнул, что ВС России спокойно идут к достижению всех целей спецоперации.
https://ria.ru/20231031/rossiya-1906320756.html
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в мире, сша, украина, россия, европарламент, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Европарламент, Евросоюз
В Германии предупредили о неизбежном сдвиге из-за произошедшего на Украине

Депутат Европарламента Крах: на Украине идет война за мировой порядок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украина стала марионеткой США в войне за мировой порядок, Евросоюзу следует готовиться к многополярному миру, заявил депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Крах в интервью американскому изданию American Conservative.
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"Это война связана с желанием Америки потеснить Россию. Это война за мировой порядок. И Вашингтон по сути взял контроль над Киевом", — отметил политик.
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По мнению Краха, сейчас в мире всего три государства, которые обладают наивысшим уровнем суверенитета и могут не оглядываться на интересы своих соседей: Россия, США и Китай.
Депутат ожидает постепенного распада коллективного Запада из-за того, что Штаты перестанут быть "европейской" страной. По его мнению, конфликт на Украине уже сейчас ставит под вопрос доминирование Вашингтона в Европе.
"Многополярный мировой порядок неизбежен. Это означает, что Евросоюзу потребуется <...> развивать отношения не только США, но также с Россией, Китаем, Индием и т.д.", — считает Крах.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва ожидает "проявления ростков здравого смысла" в отношении военной помощи Запада Киеву. По его словам, Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Президент также подчеркнул, что ВС России спокойно идут к достижению всех целей спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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