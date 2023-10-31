https://ria.ru/20231031/suverenitet-1906326865.html

В Германии предупредили о неизбежном сдвиге из-за произошедшего на Украине

В Германии предупредили о неизбежном сдвиге из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 31.10.2023

В Германии предупредили о неизбежном сдвиге из-за произошедшего на Украине

Украина стала марионеткой США в войне за мировой порядок, Евросоюзу следует готовиться к многополярному миру, заявил депутат Европарламента от партии... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T05:20

2023-10-31T05:20

2023-10-31T05:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украина стала марионеткой США в войне за мировой порядок, Евросоюзу следует готовиться к многополярному миру, заявил депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Крах в интервью американскому изданию American Conservative."Это война связана с желанием Америки потеснить Россию. Это война за мировой порядок. И Вашингтон по сути взял контроль над Киевом", — отметил политик.По мнению Краха, сейчас в мире всего три государства, которые обладают наивысшим уровнем суверенитета и могут не оглядываться на интересы своих соседей: Россия, США и Китай.Депутат ожидает постепенного распада коллективного Запада из-за того, что Штаты перестанут быть "европейской" страной. По его мнению, конфликт на Украине уже сейчас ставит под вопрос доминирование Вашингтона в Европе."Многополярный мировой порядок неизбежен. Это означает, что Евросоюзу потребуется <...> развивать отношения не только США, но также с Россией, Китаем, Индием и т.д.", — считает Крах.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва ожидает "проявления ростков здравого смысла" в отношении военной помощи Запада Киеву. По его словам, Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Президент также подчеркнул, что ВС России спокойно идут к достижению всех целей спецоперации.

https://ria.ru/20231031/rossiya-1906320756.html

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в мире, сша, украина, россия, европарламент, евросоюз