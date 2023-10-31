https://ria.ru/20231031/sud-1906340852.html

Суд назвал дату рассмотрения иска Руслана Белого* по статусу иноагента

Суд назвал дату рассмотрения иска Руслана Белого* по статусу иноагента - РИА Новости, 31.10.2023

Суд назвал дату рассмотрения иска Руслана Белого* по статусу иноагента

Замоскворецкий суд Москвы 7 ноября приступит к рассмотрению иска комика и основателя шоу Stand up Руслана Белого* (признан иноагентом) к министерству юстиции с... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:11

2023-10-31T09:11

2023-10-31T09:11

общество

россия

москва

испания

иноагенты

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 7 ноября приступит к рассмотрению иска комика и основателя шоу Stand up Руслана Белого* (признан иноагентом) к министерству юстиции с требованием исключить его из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд 7 ноября в 10.15 проведет беседу сторон по иску Белого Р.В.* к министерству юстиции РФ", - сказала собеседница агентства.Затем суд приступит к рассмотрению иска по существу. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября. По данным СМИ, комик сейчас живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231025/inoagent-1905148581.html

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общество, россия, москва, испания, иноагенты