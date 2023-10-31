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Украинский пленный рассказал о проблемах с американским БТР "Страйкер" - РИА Новости, 31.10.2023
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12:08 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/stryker-1906383961.html
Украинский пленный рассказал о проблемах с американским БТР "Страйкер"
Украинский пленный рассказал о проблемах с американским БТР "Страйкер" - РИА Новости, 31.10.2023
Украинский пленный рассказал о проблемах с американским БТР "Страйкер"
Все четыре полученных одним из подразделения ВСУ американских БТР "Страйкер" сломались или были уничтожены до вступления в бой, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:08
2023-10-31T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Все четыре полученных одним из подразделения ВСУ американских БТР "Страйкер" сломались или были уничтожены до вступления в бой, рассказал РИА Новости пленный военный ВСУ Владимир Мурга, мобилизованный из Ровно в феврале этого года. При эксплуатации техники бойцы ВСУ сталкивались с постоянными проблемами, одну из четырех машин сразу разобрали на запчасти, вторая после прибытия в расположение уехала на ремонт. Роте, в которой служил Мурга, прислали еще две машины, которые были уничтожены силами ВС РФ при попытке выполнить боевую задачу. "Знаю, что в первый же выезд один из них сожгли один или два "Страйкера" ПТУРами (противотанковыми управляемыми ракетами). На второй выезд мы поехали, он сам просто загорелся в лесопосадке. Парни со второго отделения выносили из него боеприпасы, чтобы не взорвался. Один, по-моему, "Страйкер" в итоге остался плюс-минус на ходу, но и у него была проблема с пулеметом. 10-15 выстрелов, если повезет, и он уже нерабочий", - рассказал пленный. По его словам, сослуживцы, обслуживающие американскую технику, жаловались, что на базе НАТО в Германии, где проходило обучение расчета и формировались партии оружия для Киева, со "Страйкеров" были сняты все необходимые для боевых действий компоненты, и рота собеседника РИА Новости получила "голые" машины. "В Германии это все снимается, и на Украину едет голый "Страйкер", у которого ничего нет. Еще у него проблема, что он по грязи вообще не едет, по песку еще что-то из себя представляет, но буквально одна лужа воды... Мы приехали в Запорожье, первый дождь, и он не ездит. Именно сами немцы снимают с них "обвесы". Водители все жаловались, что даже бронестекла перед водителем стоят, снимают, дополнительную керамическую броню снимают, оставляется просто голый "Страйкер", - посетовал он. По словам Мурги, командование ВСУ убеждало подчиненных, что дополнительная модернизация "Страйкерам" не нужна, поскольку бронетранспортеры справятся с поставленными задачами и в том виде, в котором они пришли из Германии. "Как нам объясняли, это такси, оно нас довозит до позиции и уезжает, если получается. Нам говорили, что придумали хорошую тактику хорошую, что нас будут высаживать прямо на позициях, чтобы мы не могли убежать назад, шли только вперед. Это так и делалось, кстати", - отметил Мурга. Первые 90 "Страйкеров", по сообщению издания Politico, Вашингтон отправил ВСУ в январе этого года. В июле США объявили, что в рамках новых пакетов помощи Киев получит еще 32 таких бронетранспортера.
https://ria.ru/20231016/oruzhie-1903057960.html
https://ria.ru/20230930/marder-1899602222.html
https://ria.ru/20230922/vsu-1897934420.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский пленный рассказал о проблемах с американским БТР "Страйкер"

Пленный ВСУ рассказал, как его подразделению поставили сломанные БТР Stryker

© РИА Новости / Оксана Джадан | Перейти в медиабанкАмериканские БТР Stryker
Американские БТР Stryker - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Американские БТР Stryker. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Все четыре полученных одним из подразделения ВСУ американских БТР "Страйкер" сломались или были уничтожены до вступления в бой, рассказал РИА Новости пленный военный ВСУ Владимир Мурга, мобилизованный из Ровно в феврале этого года.
При эксплуатации техники бойцы ВСУ сталкивались с постоянными проблемами, одну из четырех машин сразу разобрали на запчасти, вторая после прибытия в расположение уехала на ремонт. Роте, в которой служил Мурга, прислали еще две машины, которые были уничтожены силами ВС РФ при попытке выполнить боевую задачу.
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"Знаю, что в первый же выезд один из них сожгли один или два "Страйкера" ПТУРами (противотанковыми управляемыми ракетами). На второй выезд мы поехали, он сам просто загорелся в лесопосадке. Парни со второго отделения выносили из него боеприпасы, чтобы не взорвался. Один, по-моему, "Страйкер" в итоге остался плюс-минус на ходу, но и у него была проблема с пулеметом. 10-15 выстрелов, если повезет, и он уже нерабочий", - рассказал пленный.
По его словам, сослуживцы, обслуживающие американскую технику, жаловались, что на базе НАТО в Германии, где проходило обучение расчета и формировались партии оружия для Киева, со "Страйкеров" были сняты все необходимые для боевых действий компоненты, и рота собеседника РИА Новости получила "голые" машины.
"В Германии это все снимается, и на Украину едет голый "Страйкер", у которого ничего нет. Еще у него проблема, что он по грязи вообще не едет, по песку еще что-то из себя представляет, но буквально одна лужа воды... Мы приехали в Запорожье, первый дождь, и он не ездит. Именно сами немцы снимают с них "обвесы". Водители все жаловались, что даже бронестекла перед водителем стоят, снимают, дополнительную керамическую броню снимают, оставляется просто голый "Страйкер", - посетовал он.
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По словам Мурги, командование ВСУ убеждало подчиненных, что дополнительная модернизация "Страйкерам" не нужна, поскольку бронетранспортеры справятся с поставленными задачами и в том виде, в котором они пришли из Германии.
"Как нам объясняли, это такси, оно нас довозит до позиции и уезжает, если получается. Нам говорили, что придумали хорошую тактику хорошую, что нас будут высаживать прямо на позициях, чтобы мы не могли убежать назад, шли только вперед. Это так и делалось, кстати", - отметил Мурга.
Первые 90 "Страйкеров", по сообщению издания Politico, Вашингтон отправил ВСУ в январе этого года. В июле США объявили, что в рамках новых пакетов помощи Киев получит еще 32 таких бронетранспортера.
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