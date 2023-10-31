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В Турции вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев

В Турции вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев - РИА Новости, 31.10.2023

В Турции вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев

Вход в стамбульскую мечеть Айя-София станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года, сообщил во вторник министр культуры и туризма Турции Мехмет... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:08

2023-10-31T11:08

2023-10-31T11:50

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СТАМБУЛ, 31 окт – РИА Новости. Вход в стамбульскую мечеть Айя-София станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года, сообщил во вторник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. После этого вход в мечеть стал бесплатным для всех посетителей, в том числе туристов. До этого туристы могли попасть в мечеть по музейному абонементу или купив билет в кассе - по данным СМИ, в 2020 году билет для иностранца стоил 100 лир (около 15 долларов США)."Посещение Айя-Софии станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года. Для граждан Турции, посещающих мечеть для богослужений, вход останется бесплатным", - сообщил министр на брифинге, транслировавшемся местными СМИ.По словам министра, решение обосновано рекомендацией ЮНЕСКО – организация попросила разработать "план управления посещениями" мечети.Эрсой отметил, что с этой даты туристы и верующие будут попадать в мечеть через разные входы, чтобы не возникло путаницы.Источник в министерстве туризма Турции подтвердил РИА Новости, что на данный момент вход в мечеть бесплатный для всех посетителей, а с 15 января 2024 года иностранным туристам придется заплатить. "Стоимость билета пока не определена, информацию об этом распространим ближе к 15 января", - сообщил источник.Реставрационные работы в мечети Айя-София в Стамбуле стартовали в конце августа, в сентябре был запущен второй этап, сосредоточенный именно на укреплении здания с целью защиты от возможного мощного землетрясения. В ходе реставрации уже создана электронная 3D-модель мечети и других зданий комплекса. Планируется очистка внешнего фасада, после этого вокруг минаретов возведут строительные леса и проведут работы по укреплению здания на случай землетрясения. Верующие и туристы смогут посещать мечеть Айя-София без ограничений во время работ по реставрации, подтвердили в сентябре РИА Новости в министерстве туризма Турции. Планируется, что реставрация продлится три года.Храм Святой Софии был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка она стала музеем и была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20230813/turtsiya-1889623256.html

https://ria.ru/20230811/goryaschie-1889274012.html

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новости - туризм, турция, стамбул, юнеско