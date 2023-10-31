https://ria.ru/20231031/ssha-1906480653.html

Шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США

Шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США - РИА Новости, 31.10.2023

Шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США

Поддержка Украины и Израиля со стороны США определит глобальную безопасность в последующие годы и мир для будущих поколений, считает американский министр... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:14

2023-10-31T17:14

2023-10-31T17:14

специальная военная операция на украине

израиль

украина

в мире

сша

ллойд остин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Поддержка Украины и Израиля со стороны США определит глобальную безопасность в последующие годы и мир для будущих поколений, считает американский министр обороны Ллойд Остин. "Сегодняшние битвы… определят глобальную безопасность в последующие годы", - говорится в тексте его выступления во вторник в сенате США. По мнению Остина, действия Вашингтона "сформируют тот мир, который унаследуют дети и внуки" США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, украина, в мире, сша, ллойд остин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году