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Шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ssha-1906480653.html
Шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США
Шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США - РИА Новости, 31.10.2023
Шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США
Поддержка Украины и Израиля со стороны США определит глобальную безопасность в последующие годы и мир для будущих поколений, считает американский министр... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:14
2023-10-31T17:14
специальная военная операция на украине
израиль
украина
в мире
сша
ллойд остин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848252_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9037973b6b3beac0782ccfae215a6f50.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Поддержка Украины и Израиля со стороны США определит глобальную безопасность в последующие годы и мир для будущих поколений, считает американский министр обороны Ллойд Остин. "Сегодняшние битвы… определят глобальную безопасность в последующие годы", - говорится в тексте его выступления во вторник в сенате США. По мнению Остина, действия Вашингтона "сформируют тот мир, который унаследуют дети и внуки" США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html
израиль
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сша
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израиль, украина, в мире, сша, ллойд остин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, Израиль, Украина, В мире, США, Ллойд Остин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США

Остин: поддержка Украины и Израиля определит глобальную безопасность на годы

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Поддержка Украины и Израиля со стороны США определит глобальную безопасность в последующие годы и мир для будущих поколений, считает американский министр обороны Ллойд Остин.
"Сегодняшние битвы… определят глобальную безопасность в последующие годы", - говорится в тексте его выступления во вторник в сенате США. По мнению Остина, действия Вашингтона "сформируют тот мир, который унаследуют дети и внуки" США.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
Вчера, 08:00
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Будущее Палестины решается на Украине
30 октября, 23:10
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Мировой полицейский сошел с ума, а виноват Путин
30 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеИзраильУкраинаВ миреСШАЛлойд ОстинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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