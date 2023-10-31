https://ria.ru/20231031/ssha-1906449410.html

США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев

США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.10.2023

США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев

Вашингтон продолжает бесстыдно использовать и грабить другие страны, прикрываясь борьбой с терроризмом и защитой демократии, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:16

2023-10-31T15:16

2023-10-31T15:16

в мире

николай патрушев

сша

африка

ирак

сирия

ливия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg

ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Вашингтон продолжает бесстыдно использовать и грабить другие страны, прикрываясь борьбой с терроризмом и защитой демократии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске. "Под предлогами защиты якобы "демократических ценностей" и борьбы с международным терроризмом США продолжают беззастенчиво эксплуатировать другие страны мира. Ярким тому примером является грабительская политика в отношении африканских государств, дестабилизация англосаксами обстановки в Ливии, Сирии. По такой же схеме они действовали в Ираке, Афганистане", - сказал он. Патрушев констатировал, что "за минувшие столетия концепция западного колониального капитализма практически не изменилась". "Сегодня англосаксы пытаются сохранить неолиберальную модель глобализации, основанную на неравноправных экономических и политических отношениях, отрицающую многообразие интересов. При этом западные правители стремятся подавить суверенные самостоятельные центры развития, мешающие им навязывать другим государствам и народам свои "правила" и "псевдоценности", - отметил он.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

сша

африка

ирак

сирия

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николай патрушев, сша, африка, ирак, сирия, ливия