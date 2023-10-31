https://ria.ru/20231031/ssha-1906449410.html
США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев
США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.10.2023
США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев
Вашингтон продолжает бесстыдно использовать и грабить другие страны, прикрываясь борьбой с терроризмом и защитой демократии, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:16
2023-10-31T15:16
2023-10-31T15:16
в мире
николай патрушев
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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Вашингтон продолжает бесстыдно использовать и грабить другие страны, прикрываясь борьбой с терроризмом и защитой демократии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске. "Под предлогами защиты якобы "демократических ценностей" и борьбы с международным терроризмом США продолжают беззастенчиво эксплуатировать другие страны мира. Ярким тому примером является грабительская политика в отношении африканских государств, дестабилизация англосаксами обстановки в Ливии, Сирии. По такой же схеме они действовали в Ираке, Афганистане", - сказал он. Патрушев констатировал, что "за минувшие столетия концепция западного колониального капитализма практически не изменилась". "Сегодня англосаксы пытаются сохранить неолиберальную модель глобализации, основанную на неравноправных экономических и политических отношениях, отрицающую многообразие интересов. При этом западные правители стремятся подавить суверенные самостоятельные центры развития, мешающие им навязывать другим государствам и народам свои "правила" и "псевдоценности", - отметил он.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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в мире, николай патрушев, сша, африка, ирак, сирия, ливия
В мире, Николай Патрушев, США, Африка, Ирак, Сирия, Ливия
США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев
Патрушев: США бесстыдно грабят другие страны под предлогом защиты демократии
ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Вашингтон продолжает бесстыдно использовать и грабить другие страны, прикрываясь борьбой с терроризмом и защитой демократии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
«
"Под предлогами защиты якобы "демократических ценностей" и борьбы с международным терроризмом США продолжают беззастенчиво эксплуатировать другие страны мира. Ярким тому примером является грабительская политика в отношении африканских государств, дестабилизация англосаксами обстановки в Ливии, Сирии. По такой же схеме они действовали в Ираке, Афганистане", - сказал он.
Патрушев констатировал, что "за минувшие столетия концепция западного колониального капитализма практически не изменилась".
"Сегодня англосаксы пытаются сохранить неолиберальную модель глобализации, основанную на неравноправных экономических и политических отношениях, отрицающую многообразие интересов. При этом западные правители стремятся подавить суверенные самостоятельные центры развития, мешающие им навязывать другим государствам и народам свои "правила" и "псевдоценности", - отметил он.
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром