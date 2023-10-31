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США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.10.2023
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15:16 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ssha-1906449410.html
США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев
США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.10.2023
США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев
Вашингтон продолжает бесстыдно использовать и грабить другие страны, прикрываясь борьбой с терроризмом и защитой демократии, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:16
2023-10-31T15:16
в мире
николай патрушев
сша
африка
ирак
сирия
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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Вашингтон продолжает бесстыдно использовать и грабить другие страны, прикрываясь борьбой с терроризмом и защитой демократии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске. "Под предлогами защиты якобы "демократических ценностей" и борьбы с международным терроризмом США продолжают беззастенчиво эксплуатировать другие страны мира. Ярким тому примером является грабительская политика в отношении африканских государств, дестабилизация англосаксами обстановки в Ливии, Сирии. По такой же схеме они действовали в Ираке, Афганистане", - сказал он. Патрушев констатировал, что "за минувшие столетия концепция западного колониального капитализма практически не изменилась". "Сегодня англосаксы пытаются сохранить неолиберальную модель глобализации, основанную на неравноправных экономических и политических отношениях, отрицающую многообразие интересов. При этом западные правители стремятся подавить суверенные самостоятельные центры развития, мешающие им навязывать другим государствам и народам свои "правила" и "псевдоценности", - отметил он.
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в мире, николай патрушев, сша, африка, ирак, сирия, ливия
В мире, Николай Патрушев, США, Африка, Ирак, Сирия, Ливия
США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев

Патрушев: США бесстыдно грабят другие страны под предлогом защиты демократии

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Вашингтон продолжает бесстыдно использовать и грабить другие страны, прикрываясь борьбой с терроризмом и защитой демократии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
«
"Под предлогами защиты якобы "демократических ценностей" и борьбы с международным терроризмом США продолжают беззастенчиво эксплуатировать другие страны мира. Ярким тому примером является грабительская политика в отношении африканских государств, дестабилизация англосаксами обстановки в Ливии, Сирии. По такой же схеме они действовали в Ираке, Афганистане", - сказал он.
Патрушев констатировал, что "за минувшие столетия концепция западного колониального капитализма практически не изменилась".
"Сегодня англосаксы пытаются сохранить неолиберальную модель глобализации, основанную на неравноправных экономических и политических отношениях, отрицающую многообразие интересов. При этом западные правители стремятся подавить суверенные самостоятельные центры развития, мешающие им навязывать другим государствам и народам свои "правила" и "псевдоценности", - отметил он.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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Вчера, 08:00
 
В миреНиколай ПатрушевСШААфрикаИракСирияЛивия
 
 
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